Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T13:53
https://ria.ru/20200602/1572346276.html
В Петербурге число жертв коронавируса достигло 223
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:251:3194:2048_1036x0_80_0_0_367a116df7e2f00933b05f5c48715d9a.jpg
РИА Новости

В Петербурге число жертв коронавируса достигло 223

13:53 02.06.2020
126
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, подтвердила еще 10 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Среди них - восемь женщин от 48 до 93 лет и двое мужчин 64 и 65 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19", - говорится в сообщении.
Сообщается, что пациенты имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания – гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение, гепатит, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, панкреатит.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 376 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 16689 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 6008 человек, 223 человека скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
010200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Сотрудник НИИ в лаборатории
Военный врач рассказал об испытании вакцины от коронавируса
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
ВОЗ изучает информацию о бессимптомных носителях COVID-19
Люди на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге
Эксперт спрогнозировал смягчение ситуации по COVID-19 в Санкт-Петербурге
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Число умерших от коронавируса во Франции достигло 28,9 тысячи
Метрополитен-опера
Метрополитен опера отменила осенний сезон
Парикмахер приглашает клиента на стрижку в одной парикмахерских Симферополя
Ограничения по COVID-19 готовы смягчить 35 регионов
Здание Совета Федерации РФ
Совфед одобрил закон о порядке дистанционного обучения при введении ЧС
Машина скорой помощи
В Мордовии умер еще один пациент с коронавирусом
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
На Урале СК завел дело об истязании женщиной девочки, взятой под опеку
Обработка кварцевой лампой в помещении салона красоты
В Минздраве оценили эффективность кварцевых ламп в борьбе с COVID-19
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Москве выявили 2286 новых случаев заражения коронавирусом
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Власти направили 3,8 миллиарда рублей на поддержку культуры
Защитный костюм членов избиркома, которые будут выезжать для голосования на дому
В ЦИК показали экипировку членов УИК при голосовании на дому
Санкт-Петербург
В Петербурге число излечившихся от коронавируса достигло 6008
Коронавирус
В Минздраве рассказали об основных симптомах коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Протесты в Нью-Йорке продолжаются несмотря на комендантский час
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
Лента новостейМолния