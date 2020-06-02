В Петербурге число жертв коронавируса достигло 223

"Среди них - восемь женщин от 48 до 93 лет и двое мужчин 64 и 65 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19", - говорится в сообщении.