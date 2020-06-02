В Петербурге число жертв коронавируса достигло 223

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, подтвердила еще 10 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Среди них - восемь женщин от 48 до 93 лет и двое мужчин 64 и 65 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19", - говорится в сообщении.
Сообщается, что пациенты имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания – гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение, гепатит, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, панкреатит.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 376 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 16689 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 6008 человек, 223 человека скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.