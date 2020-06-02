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2020-06-02T13:48
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В Приамурье задержали чиновника за махинацию на шесть миллионов рублей
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РИА Новости

В Приамурье задержали чиновника за махинацию на шесть миллионов рублей

13:48 02.06.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 июн - РИА Новости. Чиновник из администрации города Свободный - третьего по величине в Приамурье - задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, по версии следствия, он продал муниципальный земельный участок местному жителю по заниженной стоимости, ущерб городу составил около 6 миллионов рублей, сообщает СУ СК РФ по региону.
Как следует из материалов уголовного дела, подозреваемый, в ноябре 2016 года исполнял обязанности начальника управления по использованию муниципального имущества и землепользования администрации Свободного.
"Превышая свои должностные полномочия, организовал продажу местному жителю по заниженной стоимости земельного участка, принадлежащего муниципальному образованию, основным видом разрешенного использования которого является размещение административного здания со складскими помещениями. При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 39 Земельного кодекса РФ продажа таких земельных участков не допускается. По версии следствия, в результате этих действий муниципальному образованию причинен ущерб на сумму около 6 миллионов рублей", - сообщает СК по региону.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ - превышение должностных полномочий, подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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