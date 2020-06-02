В Приамурье задержали чиновника за махинацию на шесть миллионов рублей

"Превышая свои должностные полномочия, организовал продажу местному жителю по заниженной стоимости земельного участка, принадлежащего муниципальному образованию, основным видом разрешенного использования которого является размещение административного здания со складскими помещениями. При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 39 Земельного кодекса РФ продажа таких земельных участков не допускается. По версии следствия, в результате этих действий муниципальному образованию причинен ущерб на сумму около 6 миллионов рублей", - сообщает СК по региону.