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2020-06-02T13:45
https://ria.ru/20200602/1572345454.html
На Урале СК завел дело об истязании женщиной девочки, взятой под опеку
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РИА Новости

На Урале СК завел дело об истязании женщиной девочки, взятой под опеку

13:45 02.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета (СК) РФ
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело после проверки информации об истязании жительницей Екатеринбурга девочки, которую она взяла под опеку, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.
По информации СУСК, в ряде СМИ появились сообщения о том, что женщина, взявшая несколько лет назад под опеку девочку 2002 года рождения, неоднократно применяла к ней физическое насилие и не обеспечивала нормальных условий проживания.
"По результатам проверки данной информации следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что насилие по отношению к ребенку применялось с декабря 2017 по май 2020 года, что выражалось в том числе в том, что женщина наносила девочке удары руками и ногами.
Следователи также проверяют данные о том, что представители органов опеки и попечительства в течение нескольких лет лишь однажды проверили условия проживания и воспитания девочки. Действиям или бездействию должностных лиц органов опеки также будет дана объективная правовая оценка, подчеркнули в СУСК.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Следственный комитет России (СК РФ)ЕкатеринбургПроисшествия
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