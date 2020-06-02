На Урале СК завел дело об истязании женщиной девочки, взятой под опеку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело после проверки информации об истязании жительницей Свердловские следователи возбудили уголовное дело после проверки информации об истязании жительницей Екатеринбурга девочки, которую она взяла под опеку, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

По информации СУСК, в ряде СМИ появились сообщения о том, что женщина, взявшая несколько лет назад под опеку девочку 2002 года рождения, неоднократно применяла к ней физическое насилие и не обеспечивала нормальных условий проживания.

"По результатам проверки данной информации следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что насилие по отношению к ребенку применялось с декабря 2017 по май 2020 года, что выражалось в том числе в том, что женщина наносила девочке удары руками и ногами.