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2020-06-02T13:44
https://ria.ru/20200602/1572345360.html
Метрополитен опера отменила осенний сезон
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РИА Новости

Метрополитен опера отменила осенний сезон

13:44 02.06.2020
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© Фото : Paul MasckМетрополитен-опера
Метрополитен-опера
© Фото : Paul Masck
Метрополитен-опера. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Нью-Йоркский театр Метрополитен опера принял вынужденное решение отменить свой осенний сезон, который должен был стартовать в сентябре, сообщили в пресс-службе TheatreHD.
"Учитывая сложность планирования в Мет, мы были вынуждены отменить осенний сезон. Самое важное для нас – это здоровье и безопасность сотрудников и зрителей Мет, и открывать театр в сентябре, пока действуют требования по социальному дистанцированию, просто неоправданно", - сообщил генеральный менеджер Питер Гелб.
Уточняется, что отмена коснется не только репертуарных спектаклей, но и запланированных на первое полугодие премьер – новой постановки "Аиды" с Анной Нетребко, "Трубадура" и "Фиделио".
Следующий сезон театр планирует начать 31 декабря с новогоднего гала-концерта, говорится в сообщении.
При этом Метрополитен опера обещает сохранить трансляции в кинотеатрах: продолжатся показы опер "Волшебная флейта" в постановке Джули Теймор, "Ромео и Джульетта", "Дон Жуан", "Мертвец идет", "Женщина без тени", "Набукко" и "Пират". Ближайшей осенью вместо отмененных премьер в проекте TheatreHD можно будет увидеть "Аиду", "Трубадура" и "Фиделио" в записи прошлых лет.
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