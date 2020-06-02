Метрополитен опера отменила осенний сезон

"Учитывая сложность планирования в Мет, мы были вынуждены отменить осенний сезон. Самое важное для нас – это здоровье и безопасность сотрудников и зрителей Мет, и открывать театр в сентябре, пока действуют требования по социальному дистанцированию, просто неоправданно", - сообщил генеральный менеджер Питер Гелб.