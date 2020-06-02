Глава МИД Японии прокомментировал идею расширения G7

ТОКИО, 2 июн - РИА Новости. Япония считает, что переговоры с Россией необходимы, заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги, комментируя предложение президента США Дональда Трампа расширить G7.
"Мы в корне понимаем, что диалог и переговоры с Россией необходимы, чтобы она могла играть конструктивную роль в решении международных задач", - заявил Мотэги на брифинге.
По словам Мотэги, вопрос обсуждается между странами-участниками "семерки", в которую входит и Япония. "Мы хотели бы взаимопонимания с США и другими странами-членами G7", - сказал министр.
Как ранее информировала пресс-служба Кремля, Трамп в ходе недавнего телефонного разговора проинформировал президента РФ Владимира Путина о своей идее проведения в сентябре саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Республики Корея.