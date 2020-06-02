Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-02T13:42
https://ria.ru/20200602/1572345228.html
Глава МИД Японии прокомментировал идею расширения G7
https://cdn22.img.ria.ru/images/156257/32/1562573299_0:361:2875:1978_1036x0_80_0_0_81ebad83920dd04e1767f71ef94ad206.jpg
РИА Новости

Глава МИД Японии прокомментировал идею расширения G7

13:42 02.06.2020
5140
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 19 декабря 2019
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 19 декабря 2019
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 2 июн - РИА Новости. Япония считает, что переговоры с Россией необходимы, заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги, комментируя предложение президента США Дональда Трампа расширить G7.
"Мы в корне понимаем, что диалог и переговоры с Россией необходимы, чтобы она могла играть конструктивную роль в решении международных задач", - заявил Мотэги на брифинге.
По словам Мотэги, вопрос обсуждается между странами-участниками "семерки", в которую входит и Япония. "Мы хотели бы взаимопонимания с США и другими странами-членами G7", - сказал министр.
Как ранее информировала пресс-служба Кремля, Трамп в ходе недавнего телефонного разговора проинформировал президента РФ Владимира Путина о своей идее проведения в сентябре саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Республики Корея.
Спасская башня Московского Кремля
Вчера, 12:25
В Кремле прокомментировали планы Трампа пригласить Путина на саммит G7
16371006
Обсудить 1
РоссияТосимицу МотэгиG7Дональд ТрампВладимир ПутинАвстралияЯпонияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп во время брифинга возле Белого дома в Вашингтоне
МИД прокомментировал слова Трампа об устаревшей "Большой семерке"
Министерство иностранных дел Украины
МИД Украины анонсировал переговоры в "нормандском формате"
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал в июле начать реализацию плана по восстановлению экономики
Мишустин представил Путину общенациональный план восстановления экономики
Мишустин представил план по восстановлению экономики
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
Сотрудники полиции и участники протеста в Миннеаполисе
Песков прокомментировал беспорядки в США
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
В ЕС заявили об отсутствии у США права менять состав G7
Спасская башня Московского Кремля
В Кремле прокомментировали планы Трампа пригласить Путина на саммит G7
Бывшие корабли ВМС Украины в Севастополе
В Госдуме призвали убрать корабли ВМС Украины из Севастополя
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала нападения на журналистов в США
Лаборатория
Вакцинацию от коронавируса в России планируют начать осенью
Военный парад, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Главком Сухопутных войск раскрыл детали парада Победы на Красной площади
Сотрудник ФСБ
Украинского военного задержали в Крыму за нарушение границы
Кадры задержания и допроса перешедшего границу в Крыму украинского военного
Опубликовано видео допроса задержанного в Крыму украинского военного
Президент США Дональд Трамп
Трамп похвалил силовиков и себя за подавление протестов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Протесты в Нью-Йорке продолжаются несмотря на комендантский час
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
Лента новостейМолния