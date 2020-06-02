Между Волгоградом и Новосибирском появился прямой авиарейс

ВОЛГОГРАД, 2 июн – РИА Новости. Первый пассажирский самолёт из Новосибирска приземлился в волгоградском аэропорту, прямой рейс между городами станет регулярным, сообщает во вторник пресс-служба аэропорта Волгограда.
"В международном аэропорту Волгограда встретили первый рейс из Новосибирска авиакомпании S7 Airlines. Для Волгограда это направление является новым", - говорится в сообщении.
По данным аэропорта, первым самолетом в Волгоград прилетел 41 человек. Рейс Волгоград - Новосибирск, говорится в сообщении, будет осуществляться по вторникам и четвергам.