Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-02T13:40
https://ria.ru/20200602/1572345075.html
Между Волгоградом и Новосибирском появился прямой авиарейс
https://cdn25.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:92:2248:1357_1036x0_80_0_0_58ec2b795276f3172b61fa5d9e068dc0.jpg
РИА Новости

Между Волгоградом и Новосибирском появился прямой авиарейс

13:40 02.06.2020
281
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 2 июн – РИА Новости. Первый пассажирский самолёт из Новосибирска приземлился в волгоградском аэропорту, прямой рейс между городами станет регулярным, сообщает во вторник пресс-служба аэропорта Волгограда.
"В международном аэропорту Волгограда встретили первый рейс из Новосибирска авиакомпании S7 Airlines. Для Волгограда это направление является новым", - говорится в сообщении.
По данным аэропорта, первым самолетом в Волгоград прилетел 41 человек. Рейс Волгоград - Новосибирск, говорится в сообщении, будет осуществляться по вторникам и четвергам.
Пассажирский самолет в небе
Вчера, 11:11Распространение нового коронавируса
Более 20 россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Дели
200000
Обсудить 0
S7 AirlinesНовосибирскВолгоградОбщество
Рекомендуем
Эмблема на форме сотрудника полиции
Полиция проверит инцидент с мужчиной на каблуках в челябинском магазине
Сотрудники полиции в США
В штате Нью-Йорк внедорожник наехал на полицейских во время протестов
Момент нападения мужчины на кассира заправки в Москве попал на видео
Момент нападения мужчины на кассира заправки в Москве попал на видео
Скорая помощь, Индия
СМИ: в Индии жертвами схода оползней стали около 20 человек
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Вологодской области нашли тела пятерых рыбаков
Кадр видео, опубликованного на сайте E1.RU, на котором запечатлен погибший при задержании житель Екатеринбурга
В Екатеринбурге умер оказавший сопротивление СОБР мужчина
Афиша Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве
Государство поддержит частные театры и концертные организации
Сотрудники службы безопасности в защитных масках в Сане, Йемен
Россия в 2020 году выделит на помощь Йемену четыре миллиона долларов
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Посол России в Австрии прокомментировал ситуацию с "Северным потоком — 2"
Египетская скорая помощь. Архивное фото
В Египте три человека погибли при разрушении балкона на 17-м этаже дома
Американский полицейский
В результате стрельбы в Чикаго за три дня погибли не менее 16 человек
Агитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
Песков: "остатки" пандемии не скажутся на голосовании по Конституции
Поджог автомобилей на стоянке автосалона в Кургане. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Житель Кургана поджег 13 автомобилей на стоянке автосалона
Сотрудник ФСБ
Украинского военного задержали в Крыму за нарушение границы
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Астрахани двух полицейских заподозрили в фальсификации доказательств
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Протесты в Нью-Йорке продолжаются несмотря на комендантский час
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
Лента новостейМолния