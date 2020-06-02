СФ одобрил закон о запрете мобильных приложений с пиратским контентом

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник закон о блокировке пиратских мобильных приложений, нарушающих авторские и смежные права.

Предусматривается, что Роскомнадзор в течение трех рабочих дней будет определять владельца информационного ресурса, на котором размещено приложение-нарушитель, после того, как получает соответствующее обращение от правообладателя.

Затем ведомство будет направлять владельцу информресурса, на котором размещено приложение, электронное уведомление о нарушении авторских прав с требованием принять меры по ограничению доступа к информации.

Владельцу информресурса будет даваться один рабочий день с момента получения уведомления от Роскомнадзора, чтобы проинформировать об этом владельца программного приложения и уведомить его о необходимости незамедлительно ограничить доступ к объектам авторских или смежных прав.

Согласно закону, в течение одного рабочего дня с момента получения от владельца информресурса уведомления владелец приложения обязан ограничить доступ к объектам авторских и смежных прав. Если он этого не сделает, владелец информационного ресурса, на котором размещено программное приложение, обязан ограничить доступ к этому приложению. Если владелец информационного ресурса не ограничил доступ к приложению, операторам связи направляется информация для принятия мер по ограничению доступа к приложению.