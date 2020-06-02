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2020-06-02T13:32
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СФ одобрил закон о запрете мобильных приложений с пиратским контентом
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РИА Новости

СФ одобрил закон о запрете мобильных приложений с пиратским контентом

13:32 02.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник закон о блокировке пиратских мобильных приложений, нарушающих авторские и смежные права.
Предусматривается, что Роскомнадзор в течение трех рабочих дней будет определять владельца информационного ресурса, на котором размещено приложение-нарушитель, после того, как получает соответствующее обращение от правообладателя.
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Затем ведомство будет направлять владельцу информресурса, на котором размещено приложение, электронное уведомление о нарушении авторских прав с требованием принять меры по ограничению доступа к информации.
Владельцу информресурса будет даваться один рабочий день с момента получения уведомления от Роскомнадзора, чтобы проинформировать об этом владельца программного приложения и уведомить его о необходимости незамедлительно ограничить доступ к объектам авторских или смежных прав.
Согласно закону, в течение одного рабочего дня с момента получения от владельца информресурса уведомления владелец приложения обязан ограничить доступ к объектам авторских и смежных прав. Если он этого не сделает, владелец информационного ресурса, на котором размещено программное приложение, обязан ограничить доступ к этому приложению. Если владелец информационного ресурса не ограничил доступ к приложению, операторам связи направляется информация для принятия мер по ограничению доступа к приложению.
В случае подписания президентом закон вступит в силу 1 октября 2020 года.
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