Голосование по поправкам за рубежом состоится, заявила Памфилова

"У нас голосование будет и за пределами страны, как всегда, да, сейчас там меньше наших граждан, но все равно есть граждане, есть желающие проголосовать... Все наши консульства, все наши МИДовские структуры за рубежом будут это обеспечивать. Традиционный этот вид голосования будет сохранен", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.