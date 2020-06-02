Голосование по поправкам за рубежом состоится, заявила Памфилова

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Голосование за рубежом по поправкам в конституцию состоится, несмотря на то, что российских граждан за границей сейчас меньше, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"У нас голосование будет и за пределами страны, как всегда, да, сейчас там меньше наших граждан, но все равно есть граждане, есть желающие проголосовать... Все наши консульства, все наши МИДовские структуры за рубежом будут это обеспечивать. Традиционный этот вид голосования будет сохранен", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
В марте Госдума, а затем и Совет Федерации приняли закон о поправке в конституцию, документ подписал президент РФ Владимир Путин. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура - общероссийское голосование. Оно изначально было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.