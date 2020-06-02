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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T13:22
https://ria.ru/20200602/1572343936.html
В ДНР число заразившихся коронавирусом увеличилось до 553
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В ДНР число заразившихся коронавирусом увеличилось до 553

13:22 02.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки увеличилось на 14 до 553, сообщили во вторник в пресс-службе минздрава ДНР.
Ранее из-за угрозы коронавируса в ДНР ввели режим повышенной готовности. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней.
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Скорость распространения нового коронавируса
"Согласно проведенным исследованиям, выявлено 14 новых случаев заболевания COVID-19. Всего по состоянию на 12.30 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 553", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава ДНР.
По информации ведомства, за последние сутки зарегистрировано два летальных случая от коронавирусной инфекции. Всего в республике от COVID-19 скончались 20 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинистерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВОЗВ мире
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