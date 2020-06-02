В ДНР число заразившихся коронавирусом увеличилось до 553

"Согласно проведенным исследованиям, выявлено 14 новых случаев заболевания COVID-19. Всего по состоянию на 12.30 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 553", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава ДНР.

По информации ведомства, за последние сутки зарегистрировано два летальных случая от коронавирусной инфекции. Всего в республике от COVID-19 скончались 20 человек.