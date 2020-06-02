Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-02T13:21
https://ria.ru/20200602/1572343904.html
Совет Федерации одобрил закон о поддержке самозанятых
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571731881_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_8b2a3f3a955e23eb7c405505e3259cee.jpg
РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон о поддержке самозанятых

13:21 02.06.2020
404
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Совет Федерации во вторник одобрил закон о распространении на самозанятых граждан, уплачивающих налог на профессиональный доход (НПД), отдельных мер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).
Прежде всего, это касается финансовой, имущественной, информационной, консультационной, образовательной поддержки, а также поддержки, предоставляемой "Корпорацией МСП" и ее дочерними обществами. Региональные и местные власти будут вправе оказывать и иные формы поддержки за счет своих бюджетов.
Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования. Он позволит самозанятым гражданам получить доступ к сервисам портала бизнес-навигатора МСП и принять участие в программах обучения. Сведения об оказанной самозанятым гражданам поддержке будут вноситься в единый реестр ее получателей, который будет вести ФНС.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
28 мая, 15:27Тверская область
В Верхневолжье с июля стартует спецналоговый режим для самозанятых
Кабмин РФ ранее отмечал, что массовое вовлечение самозанятых в легальную предпринимательскую деятельность требует системы дополнительных стимулов.
Специальный налоговый режим для самозанятых граждан, предусматривающий уплату НПД, работает с 2019 года. Регистрация в рамках данного налогового режима не предполагает посещения налоговых органов или какого-либо контакта с налоговиками, - для этого достаточно установить на смартфон специальное приложение "Мой налог" и ввести свои данные.
В прошлом году этот режим был доступен только в четырех пилотных регионах, а начиная с 2020 года жители 23 регионов России могут установить на смартфон это приложение и работать легально, уплачивая всего 4% с полученного дохода, если они работают с гражданами, и 6% - с юридическими лицами. Остальные регионы смогут запустить этот режим у себя с 1 июля текущего года. Это решение власти регионов должны принимать самостоятельно.
Дом правительства РФ
28 мая, 12:47
Бизнес не погибнет. Самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
130002
Обсудить 0
Корпорация МСПСовет Федерации РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
Рекомендуем
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Курс рубля восстановился до уровня начала марта
Президент РФ Владимир Путин
Главное — поддержать граждан и компании, заявил Путин
Парикмахер приглашает клиента на стрижку в одной парикмахерских Симферополя
Ограничения по COVID-19 готовы смягчить 35 регионов
Памятник солдатам и матросам Конфедерации в американском городе Бирмингем в штате Алабама
В американском Бирмингеме решили демонтировать памятник конфедератам
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
В Минтруде отметили необходимость трансформации служб занятости
Итальянская правоцентристская оппозиция устроила массовую акцию протеста в центре Рима
Итальянская правоцентристская оппозиция устроила акцию протеста в Риме
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
СФ одобрил закон о запрете мобильных приложений с пиратским контентом
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Брянске девочку из приемной семьи госпитализировали с обморожением ног
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин призвал внимательно отнестись к рискам, связанным с безработицей
Автомобиль Следственного комитета РФ
Тела двоих мужчин нашли в колодце в Подмосковье
Лаборатория
Вакцинацию от коронавируса в России планируют начать осенью
Здание Совета Федерации РФ
Совфед одобрил законопроект о праве переводить споры в российские суды
Заседание Совета Федерации РФ
Совет Федерации одобрил закон о едином регистре сведений о населении
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время брифинга
На поддержку бизнеса и населения выделили более двух триллионов рублей
Президент США Дональд Трамп во время брифинга возле Белого дома в Вашингтоне
МИД прокомментировал слова Трампа об устаревшей "Большой семерке"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
02:07Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
Лента новостейМолния