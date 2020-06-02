В Петербурге число излечившихся от коронавируса достигло 6008

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 16,6 тысячи человек, выздоровели более 6 тысяч, сообщает городской оперативный штаб.
За последние сутки в Петербурге выявили 376 новых случаев заражения коронавирусом.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 16689 случаев заражения COVID-19. Умерло 223 человека. Выздоровело 6008 человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 11352 человека. На карантине находится 3795 человек, из них 271 - в обсерваторе, 905 - на самоизоляции, 2619 - контактные.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.