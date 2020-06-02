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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T13:19
https://ria.ru/20200602/1572343663.html
В Петербурге число излечившихся от коронавируса достигло 6008
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:251:3194:2048_1036x0_80_0_0_367a116df7e2f00933b05f5c48715d9a.jpg
РИА Новости

В Петербурге число излечившихся от коронавируса достигло 6008

13:19 02.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 16,6 тысячи человек, выздоровели более 6 тысяч, сообщает городской оперативный штаб.
За последние сутки в Петербурге выявили 376 новых случаев заражения коронавирусом.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 16689 случаев заражения COVID-19. Умерло 223 человека. Выздоровело 6008 человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 11352 человека. На карантине находится 3795 человек, из них 271 - в обсерваторе, 905 - на самоизоляции, 2619 - контактные.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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