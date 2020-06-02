Россия и Турция обсуждают разработку авиакомплексов, заявили в ФСВТС

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия и Турция обсуждают совместную разработку авиационных комплексов и систем противовоздушной обороны, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
"Наши специалисты продолжают обсуждать возможные варианты сотрудничества в области совместного производства авиационной техники и средств противовоздушной обороны. Уверен, что этим потенциал взаимодействия не ограничивается", - сказал Шугаев в интервью турецкому телеканалу Ecoturk TV.
Ранее гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщал, что у России и Турции есть совместные проекты по созданию самолетов и вертолетов, а также комплектующих к бронетанковой технике.