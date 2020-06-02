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2020-06-02T13:53
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Россия и Турция обсуждают разработку авиакомплексов, заявили в ФСВТС
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РИА Новости

Россия и Турция обсуждают разработку авиакомплексов, заявили в ФСВТС

13:08 02.06.2020 (обновлено: 13:53 02.06.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на Анкару
Вид на Анкару
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия и Турция обсуждают совместную разработку авиационных комплексов и систем противовоздушной обороны, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
"Наши специалисты продолжают обсуждать возможные варианты сотрудничества в области совместного производства авиационной техники и средств противовоздушной обороны. Уверен, что этим потенциал взаимодействия не ограничивается", - сказал Шугаев в интервью турецкому телеканалу Ecoturk TV.
Ранее гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщал, что у России и Турции есть совместные проекты по созданию самолетов и вертолетов, а также комплектующих к бронетанковой технике.
Помимо этого, страны обсуждают возможность совместного производства систем противовоздушной обороны С-400. Первый полковой комплект этих комплексов на 2,5 миллиарда долларов был поставлен Анкаре в прошлом году, сейчас обсуждается поставка второго.
Директор ФСВТС Дмитрий Евгеньевич Шугаев
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Александр МихеевРособоронэкспортАнкараРоссияДмитрий ШугаевТурцияВ мире
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