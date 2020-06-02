В Минтруде отметили необходимость трансформации служб занятости

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты на сегодняшний день чувствует необходимость трансформации служб занятости, заявил глава ведомств Антон Котяков.
"Мы на сегодняшний день достаточно активно чувствуем необходимость трансформации служб занятости", - рассказал Котяков, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
Он отметил, что сейчас формирование объема имеющихся вакансий происходит в основном по территориальному признаку. Поэтому при возникновении острой нехватки персонала в конкретном субъекте сложно регулировать потоки трудовой миграции из разных регионов для решения задач, крупных инвестиционных проектов на конкретных территориях.
Министр добавил, что портал "Работа в России" будет являться агрегатором всего объема вакансий со всей страны без учета территориального признака, чтобы закрывать вакансий в регионе за счет формирования предложений по приему на работу под решение конкретных задач.