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В Минтруде отметили необходимость трансформации служб занятости
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РИА Новости

В Минтруде отметили необходимость трансформации служб занятости

13:07 02.06.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты на сегодняшний день чувствует необходимость трансформации служб занятости, заявил глава ведомств Антон Котяков.
"Мы на сегодняшний день достаточно активно чувствуем необходимость трансформации служб занятости", - рассказал Котяков, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
Он отметил, что сейчас формирование объема имеющихся вакансий происходит в основном по территориальному признаку. Поэтому при возникновении острой нехватки персонала в конкретном субъекте сложно регулировать потоки трудовой миграции из разных регионов для решения задач, крупных инвестиционных проектов на конкретных территориях.
Министр добавил, что портал "Работа в России" будет являться агрегатором всего объема вакансий со всей страны без учета территориального признака, чтобы закрывать вакансий в регионе за счет формирования предложений по приему на работу под решение конкретных задач.
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