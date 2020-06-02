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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-02T13:55
https://ria.ru/20200602/1572342568.html
ЦИК одобрил изменения в порядок проведения голосования по поправкам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568475252_0:247:3072:1975_1036x0_80_0_0_18f4ff147dbed370ca4de1ebeff35678.jpg
РИА Новости

ЦИК одобрил изменения в порядок проведения голосования по поправкам

13:05 02.06.2020 (обновлено: 13:55 02.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДепутаты на внеочередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области по рассмотрению закона РФ о поправке к Конституции РФ
Депутаты на внеочередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области по рассмотрению закона РФ о поправке к Конституции РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию, а также принял изменения в порядок его проведения.

"Мы возобновляем активную фазу. То есть мы имеем право назначать все наши действия: сбор заявлений и так далее", — сказала председатель Элла Памфилова на заседании.

Накануне Владимир Путин назначил голосование на 1 июля, призвал россиян принять в нем активное участие, а также поручил профильным организациям обеспечить полную безопасность.
ЦИК и Роспотребнадзор разработали рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности всех участников процесса.
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В частности, из них следует, что наблюдатели и журналисты должны располагаться в полутора-двух метрах от входа, столов, кабин и стационарных ящиков, при этом у них должен быть полный обзор действия избирательной комиссии.
В течение дня всем находящимся на участке будут измерять температуру. Перед проходом к месту голосования должен располагаться пункт для дезинфекции рук и выдачи масок и перчаток.
Гражданам, пришедшим голосовать, придется кратковременно снять маску при предъявлении документов, удостоверяющих личность. Но не надо передавать паспорт в руки члену комиссии (который также должен быть в маске и перчатках), достаточно будет самому раскрыть и продемонстрировать необходимые страницы.
Кроме того, указывается, что вся процедура для одного избирателя не должна превышать 15 минут. Ручки черного или синего цвета по возможности лучше приносить с собой.
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Помимо этого, предусмотрена процедура голосования на дому: члены участковой комиссии будут одеты в защитные халаты, перчатки, маски, а лицо будет защищать специальный пластиковый экран. Также состоится голосование за рубежом, что должны обеспечить дипмиссии, подчеркнула Памфилова.
В заключение она напомнила, что в бюллетене будет только один вопрос сразу по всем поправкам.
Голосование на выборах
Вчера, 13:36Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК представил образец бюллетеня для голосования по поправкам
В марте Госдума, а затем и Совет Федерации приняли документ о поправке в Основной закон. Изложенные в нем предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Законопроектом также вводится новая для России процедура — общероссийское голосование. Изначально его назначили на 22 апреля, но затем отложили из-за сложной эпидемиологической обстановки.
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Еще один выходной. Как пройдет голосование по Конституции?
1 июня, 19:04
8112119226
Обсудить 130
Голосование по поправкам в КонституциюФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияЭлла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Без магазина я обойтись не могу. Что-то надо кушать. А вот эти поправки точно могут подождать.
2 июня, 18:13
Oleg Oleg
14100001
Я застал и ваучеры и МММ, но такого лохотрона в жизни не видел.
2 июня, 13:33
gosp2001
84700412
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