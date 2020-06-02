В Ульяновске женщина пострадала из-за прорыва на сетях водоснабжения

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, как струя воды бьет высоко из-под земли. По данным администрации Ульяновска, 1 июня в ходе плановых гидравлических испытаний на улице Промышленной был выявлен прорыв на участке теплосети диаметром 700 миллиметров. Работы по восстановлению объекта, по информации городских властей, будут выполнены не позднее 11 июня.