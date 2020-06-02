В Ульяновске женщина пострадала из-за прорыва на сетях водоснабжения

САМАРА, 2 июн - РИА Новости. Женщина пострадала из-за прорыва на сетях водоснабжения в Ульяновске, следователи начали проверку, сообщает во вторник СУСК РФ по региону.
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, как струя воды бьет высоко из-под земли. По данным администрации Ульяновска, 1 июня в ходе плановых гидравлических испытаний на улице Промышленной был выявлен прорыв на участке теплосети диаметром 700 миллиметров. Работы по восстановлению объекта, по информации городских властей, будут выполнены не позднее 11 июня.
"В результате указанного прорыва проходящая по участку местности гражданка упала и получила телесные повреждения в виде перелома бедренной кости. В следственном отделе зарегистрирована проверка по части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности), по результатам которой будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за проведение гидравлических испытаний", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.