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2020-06-02T13:10
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Шефом полиции Москвы стал экс-глава УВД по ЦАО
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РИА Новости

Шефом полиции Москвы стал экс-глава УВД по ЦАО

12:55 02.06.2020 (обновлено: 13:10 02.06.2020)
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© Фото : Пресс-служба ГУ МВД России по г. МосквеИгорь Зиновьев
Игорь Зиновьев
© Фото : Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Начальник ГУМВД по Москве Олег Баранов представил своего нового зама - шефа полиции Игоря Зиновьева, до этого возглавлявшего УВД по ЦАО, сообщает во вторник столичный главк МВД РФ.
"В режиме видеоконференции Олег Баранов представил личному составу заместителя начальника ГУМВД по Москве – начальника полиции, а также нового начальника УВД по ЦАО", - говорится в сообщении.
Начальником полиции назначен Игорь Зиновьев, ранее возглавлявший УВД по Центральному административному округу Москвы.
Зиновьев родился в 1964 году в Москве, в МВД с 1985-го. Удостоен множества государственных и ведомственных наград, в том числе Ордена Почета и медали "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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Новым руководителя УВД по ЦАО стал Станислав Сулаков. Он родился в 1962 году, в милицию пришел в 1983-м. С 2016 года возглавлял Центр по противодействию экстремизму ГУМВД по Москве. Награжден различными наградами.
"Олег Баранов отметил, что назначенные руководители зарекомендовали себя ответственными, обладающими хорошими организаторскими способностями и большим практическим опытом", - поясняется в сообщении.
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ГУМВДОлег БарановМосква
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