Шефом полиции Москвы стал экс-глава УВД по ЦАО

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Начальник Начальник ГУМВД по Москве Олег Баранов представил своего нового зама - шефа полиции Игоря Зиновьева, до этого возглавлявшего УВД по ЦАО, сообщает во вторник столичный главк МВД РФ.

"В режиме видеоконференции Олег Баранов представил личному составу заместителя начальника ГУМВД по Москве – начальника полиции, а также нового начальника УВД по ЦАО", - говорится в сообщении.

Начальником полиции назначен Игорь Зиновьев, ранее возглавлявший УВД по Центральному административному округу Москвы.

Зиновьев родился в 1964 году в Москве, в МВД с 1985-го. Удостоен множества государственных и ведомственных наград, в том числе Ордена Почета и медали "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Новым руководителя УВД по ЦАО стал Станислав Сулаков. Он родился в 1962 году, в милицию пришел в 1983-м. С 2016 года возглавлял Центр по противодействию экстремизму ГУМВД по Москве. Награжден различными наградами.