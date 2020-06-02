Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T12:49
https://ria.ru/20200602/1572341445.html
Число заболевших COVID-19 в волгоградском интернате выросло до 200
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823163_0:260:2998:1946_1036x0_80_0_0_8aa0e0f0987f33c78bcd2082107aa07b.jpg
РИА Новости

Число заболевших COVID-19 в волгоградском интернате выросло до 200

12:48 02.06.2020 (обновлено: 12:49 02.06.2020)
459
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинские работники. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 2 июн – РИА Новости. Количество пациентов с коронавирусной инфекцией в Урюпинском психоневрологическом интернате Волгоградской области выросло до 200, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса произошла в Урюпинском психоневрологическом интернате, диагноз был подтвержден у 187 человек, в том числе у сотрудников. По данным облздрава, всего в интернате 350 постояльцев и 60 сотрудников, у всех взяты анализы на инфекцию. Это второй интернат с очагом COVID-19 в регионе - о вспышке коронавируса в Жирновском психоневрологическом интернате облздрав сообщал 22 мая.
"В Урюпинском психоневрологическом интернате завершили лабораторное тестирование, все анализы пришли. В итоге 200 человек положительные анализы дали", - сообщил Алимов.
По его словам, больных из интерната в основном направляют в филиал областной психиатрической больницы в Тракторозаводском районе Волгограда, перепрофилированный под инфекционный госпиталь. Алимов отметил, что в этом учреждении работают также и врачи-психиатры, помощь которых будет необходима для пациентов из интерната.
По информации оперштаба, на 2 июня в Волгоградской области зарегистрированы 3334 случая коронавирусной инфекции, в том числе 119 за последние сутки. Выписан 1097 человек, 20 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
001100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВолгоградВолгоградская областьПроисшествия
Рекомендуем
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В 197 организациях социального обслуживания России выявили коронавирус
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
Число заболевших COVID-19 в волгоградском интернате выросло до 165
Машина скорой помощи
В Ингушетии число жертв коронавируса достигло 60
Агитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
Песков: "остатки" пандемии не скажутся на голосовании по Конституции
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
В Киеве проходят протесты с требованием разрешить работу ресторанов
Лаборатория
Вакцинацию от коронавируса в России планируют начать осенью
Сотрудники полиции и участники протеста в Миннеаполисе
Песков прокомментировал беспорядки в США
Александр Мясников
Доктор Мясников рассказал об опасности дезинфекции подъездов
Медик надевает защитный костюм на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
Врачи рассказали о риске необратимых последствий COVID-19 для организма
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Ливии и Сирии
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова объяснила, как будет проходить голосование на дому
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Минздрав Татарстана проверит видео, где сотрудник скорой пинает мужчину
Тегеран
В Иране выявили 3117 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Донецке
Песков прокомментировал планы проведения 24 июня парада в Донецке
Участники акции протеста с портретом Джорджа Флойда у здания муниципалитета в Миннеаполисе
Глава дипломатии ЕС прокомментировал смерть афроамериканца Флойда в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
02:07Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
Лента новостейМолния