Число заболевших COVID-19 в волгоградском интернате выросло до 200

ВОЛГОГРАД, 2 июн – РИА Новости. Количество пациентов с коронавирусной инфекцией в Урюпинском психоневрологическом интернате Волгоградской области выросло до 200, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса произошла в Урюпинском психоневрологическом интернате, диагноз был подтвержден у 187 человек, в том числе у сотрудников. По данным облздрава, всего в интернате 350 постояльцев и 60 сотрудников, у всех взяты анализы на инфекцию. Это второй интернат с очагом COVID-19 в регионе - о вспышке коронавируса в Жирновском психоневрологическом интернате облздрав сообщал 22 мая.
"В Урюпинском психоневрологическом интернате завершили лабораторное тестирование, все анализы пришли. В итоге 200 человек положительные анализы дали", - сообщил Алимов.
По его словам, больных из интерната в основном направляют в филиал областной психиатрической больницы в Тракторозаводском районе Волгограда, перепрофилированный под инфекционный госпиталь. Алимов отметил, что в этом учреждении работают также и врачи-психиатры, помощь которых будет необходима для пациентов из интерната.
По информации оперштаба, на 2 июня в Волгоградской области зарегистрированы 3334 случая коронавирусной инфекции, в том числе 119 за последние сутки. Выписан 1097 человек, 20 скончались.
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