Песков прокомментировал планы проведения 24 июня парада в Донецке

Парадные расчеты 19 стран пригласили к участию в параде Победы в Москве

Парадные расчеты 19 стран пригласили к участию в параде Победы в Москве

Песков уточнил, что говорит о "нашем общем народе, народе-победителе, который победил фашизм и от фашизма спас Европу".