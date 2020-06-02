Песков прокомментировал планы проведения 24 июня парада в Донецке

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы провести 24 июня военный парад в Донецке, назвал эту дату знаменательной и частью великой общей истории.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин ранее сообщил, что военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Донецке 24 июня.
"Это вполне может быть приурочено и к проведению парада в Москве, но само по себе проведение парада по случаю знаменательной даты 75-летия Победы в Великой Отечественной войне для наших народов - это дата знаменательная. Это великая общая история, которая объединяет наши народы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к планам провести 24 июня военный парад в Донецке.
Песков уточнил, что говорит о "нашем общем народе, народе-победителе, который победил фашизм и от фашизма спас Европу".