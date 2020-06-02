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75 лет Великой Победы
2020-06-02T12:44
https://ria.ru/20200602/1572341130.html
Песков прокомментировал планы проведения 24 июня парада в Донецке
https://cdn25.img.ria.ru/images/149392/54/1493925453_0:260:3179:2048_1036x0_80_0_0_7b7887bf9c8c00db59d129e05c4952fb.jpg
РИА Новости

Песков прокомментировал планы проведения 24 июня парада в Донецке

12:44 02.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия в честь Дня Победы в Донецке
Праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы провести 24 июня военный парад в Донецке, назвал эту дату знаменательной и частью великой общей истории.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин ранее сообщил, что военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Донецке 24 июня.
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"Это вполне может быть приурочено и к проведению парада в Москве, но само по себе проведение парада по случаю знаменательной даты 75-летия Победы в Великой Отечественной войне для наших народов - это дата знаменательная. Это великая общая история, которая объединяет наши народы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к планам провести 24 июня военный парад в Донецке.
Песков уточнил, что говорит о "нашем общем народе, народе-победителе, который победил фашизм и от фашизма спас Европу".
Двадцать четвертого июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся парад Победы в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне.
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75 лет Великой ПобедыСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВеликая Отечественная война (1941-1945)Дмитрий ПесковДонецк (Донецкая область)Общество
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