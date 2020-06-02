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2020-06-02T12:44
https://ria.ru/20200602/1572341093.html
Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск трех командиров украинских силовиков
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РИА Новости

Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск трех командиров украинских силовиков

12:44 02.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на одну из улиц в Луганске
Вид на одну из улиц в Луганске
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики объявила в розыск трех командиров украинских силовиков из-за обстрелов территории ЛНР, заявили во вторник РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее полпред ЛНР на переговорах по Донбассу Владислав Дейнего заявил, что число пострадавших мирных жителей ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в этом году выросло почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому "отодвинуть линию соприкосновения" в случае продолжения со стороны украинских силовиков обстрелов гражданской инфраструктуры республики и ввел режим повышенной боевой готовности.
"Следователями следственного отдела по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов войны,... установлено, что к совершению указанных тяжких и особо тяжких преступлений причастны командиры 30-й, 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад ВСУ, а именно полковник Богомолов Артем Евгеньевич, полковник Брыжинский Дмитрий Владимирович и полковник Гараз Иван Викторович", - сообщил представитель пресс-службы.
По версии следствия, эти командиры отдавали приказы подчиненным об артиллерийских, минометных обстрелах, а также применении стрелкового оружия в отношении мирного населения республики.
"За совершение преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 439 ("применение запрещенных средств и методов ведения войны"), статьи 440 ("геноцид") УК ЛНР, в отношении указанных лиц вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, однако в связи с тем, что обвиняемые скрываются от органов предварительного следствия, последние объявлены в розыск, судом Луганской народной республики в отношении указанных граждан заочно избраны меры пресечения в виде заключений под стражу", - заявили в Генпрокуратуре.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникВладислав ДейнегоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаГенеральная прокуратура РФВладимир ЗеленскийМинскООНВ мире
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