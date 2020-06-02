Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск трех командиров украинских силовиков

"Следователями следственного отдела по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов войны,... установлено, что к совершению указанных тяжких и особо тяжких преступлений причастны командиры 30-й, 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад ВСУ, а именно полковник Богомолов Артем Евгеньевич, полковник Брыжинский Дмитрий Владимирович и полковник Гараз Иван Викторович", - сообщил представитель пресс-службы.

По версии следствия, эти командиры отдавали приказы подчиненным об артиллерийских, минометных обстрелах, а также применении стрелкового оружия в отношении мирного населения республики.

"За совершение преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 439 ("применение запрещенных средств и методов ведения войны"), статьи 440 ("геноцид") УК ЛНР, в отношении указанных лиц вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, однако в связи с тем, что обвиняемые скрываются от органов предварительного следствия, последние объявлены в розыск, судом Луганской народной республики в отношении указанных граждан заочно избраны меры пресечения в виде заключений под стражу", - заявили в Генпрокуратуре.