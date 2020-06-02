РАН решила провести ежегодное общее собрание в онлайн-формате

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Общее собрание Общее собрание Российской академии наук , ее высший орган управления, состоится 23 июня и пройдет в режиме видеоконференции, такое решение принял президиум РАН на заседании во вторник.

Ранее из-за ситуации с коронавирусной инфекцией планировалось, что ежегодное общее собрание РАН пройдет 14 апреля в видеоформате, но затем оно было отложено на более поздние сроки.

"Сейчас предлагается провести наше собрание опять же в режиме онлайн-трансляции 23 июня 2020 года", - сообщил на заседании главный ученый секретарь президиума РАН академик Николай Долгушкин.

По его словам, планируется, что в ходе собрания прозвучит один доклад президента РАН Александра Сергеева о приоритетных направлениях работы Академии наук и основных достижениях ее ученых, полученных в 2019 году.

Долгушкин напомнил, что традиционно на общем собрании вручаются высшие награды РАН - Большие золотые медали имени Ломоносова, а также другие высокие награды. Он предложил провести эту церемонию на осеннем общем собрании РАН, а "если не позволит ситуация", то организовать вручение на одном из заседаний президиума Академии наук.