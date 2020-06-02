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2020-06-02T12:42
https://ria.ru/20200602/1572341014.html
РАН решила провести ежегодное общее собрание в онлайн-формате
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РИА Новости

РАН решила провести ежегодное общее собрание в онлайн-формате

12:42 02.06.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание президиума Российской Академии наук в Москве
Здание президиума Российской Академии наук в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Здание президиума Российской Академии наук в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Общее собрание Российской академии наук, ее высший орган управления, состоится 23 июня и пройдет в режиме видеоконференции, такое решение принял президиум РАН на заседании во вторник.
Ранее из-за ситуации с коронавирусной инфекцией планировалось, что ежегодное общее собрание РАН пройдет 14 апреля в видеоформате, но затем оно было отложено на более поздние сроки.
"Сейчас предлагается провести наше собрание опять же в режиме онлайн-трансляции 23 июня 2020 года", - сообщил на заседании главный ученый секретарь президиума РАН академик Николай Долгушкин.
По его словам, планируется, что в ходе собрания прозвучит один доклад президента РАН Александра Сергеева о приоритетных направлениях работы Академии наук и основных достижениях ее ученых, полученных в 2019 году.
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Долгушкин напомнил, что традиционно на общем собрании вручаются высшие награды РАН - Большие золотые медали имени Ломоносова, а также другие высокие награды. Он предложил провести эту церемонию на осеннем общем собрании РАН, а "если не позволит ситуация", то организовать вручение на одном из заседаний президиума Академии наук.
Члены президиума поддержали эти предложения.
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РоссияРоссийская академия наукОбщество
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