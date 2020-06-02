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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-02T12:38
https://ria.ru/20200602/1572340608.html
Памфилова рассказала о подаче заявки на голосование по месту нахождения
https://cdn23.img.ria.ru/images/156366/92/1563669204_0:0:3076:1730_1036x0_80_0_0_c9f7dba29ada2375011d1ad6d19fb30e.jpg
РИА Новости

Памфилова рассказала о подаче заявки на голосование по месту нахождения

12:38 02.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах
Голосование на выборах
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Прием заявок через МФЦ, Госуслуги и территориальные избирательные комиссии на голосование по месту нахождения начнется с 5 июня, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"У нас с 5 по 21 июня уже должен идти сбор заявлений по "Мобильному избирателю". Да, сейчас гораздо меньше мобильности, меньше ездят в командировки, отпуска. Через месяц, наверное, будет больше, чем сейчас, но все равно меньше, чем в обычной жизни. Но все равно есть люди, которые живут не там, где зарегистрированы. Многие выезжают на дачу. Чтобы пережить самоизоляцию, многие вовремя покинули свои квартиры, оказались в разных местах, а голосовать человек желает. Такая возможность посредством "Мобильного избирателя" у всех, кто окажется в день голосования и предшествующие ему шесть дней, не по месту прописки, есть. У дачников тоже", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Она отметила, что с 5 по 21 июня подать заявку на голосование по месту нахождения можно будет через МФЦ, территориальную комиссию или портал Госуслуг. А с 16 по 21 июня - в участковой комиссии.
В марте Госдума, а затем и Совет Федерации приняли закон о поправке в конституцию, документ подписал президент РФ Владимир Путин. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура - общероссийское голосование. Оно изначально было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время представления нового главы Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолова в ЦИК России
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинОбщество
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