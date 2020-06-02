Памфилова рассказала о подаче заявки на голосование по месту нахождения

"У нас с 5 по 21 июня уже должен идти сбор заявлений по "Мобильному избирателю". Да, сейчас гораздо меньше мобильности, меньше ездят в командировки, отпуска. Через месяц, наверное, будет больше, чем сейчас, но все равно меньше, чем в обычной жизни. Но все равно есть люди, которые живут не там, где зарегистрированы. Многие выезжают на дачу. Чтобы пережить самоизоляцию, многие вовремя покинули свои квартиры, оказались в разных местах, а голосовать человек желает. Такая возможность посредством "Мобильного избирателя" у всех, кто окажется в день голосования и предшествующие ему шесть дней, не по месту прописки, есть. У дачников тоже", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.