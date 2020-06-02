Более ста единиц боевой техники задействуют в параде Победы в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Более 100 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3 и ракетные комплексы "Искандер-М", будут участвовать в параде Победы 24 июня в Петербурге, сообщила пресс-служба ЗВО.
"В параде Победы, который пройдет 24 июня на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, примут участие экипажи танков Т-72Б3, зенитные ракетные системы С-400, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, всего в параде примут участие около 100 единиц военной техники, которая проходит дезинфекцию с применением специальных машин АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.