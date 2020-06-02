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75 лет Великой Победы
2020-06-02T12:36
https://ria.ru/20200602/1572340492.html
Более ста единиц боевой техники задействуют в параде Победы в Петербурге
https://cdn24.img.ria.ru/images/155644/98/1556449861_0:65:2000:1190_1036x0_80_0_0_6ac91a0c0ca70967ad05011d36d3265f.jpg
РИА Новости

Более ста единиц боевой техники задействуют в параде Победы в Петербурге

12:36 02.06.2020
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© РИА Новости / Михаил КиреевЗенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
© РИА Новости / Михаил Киреев
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Более 100 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3 и ракетные комплексы "Искандер-М", будут участвовать в параде Победы 24 июня в Петербурге, сообщила пресс-служба ЗВО.
"В параде Победы, который пройдет 24 июня на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, примут участие экипажи танков Т-72Б3, зенитные ракетные системы С-400, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, всего в параде примут участие около 100 единиц военной техники, которая проходит дезинфекцию с применением специальных машин АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.
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75 лет Великой ПобедыТ-72Б3Искандер-ММста-СПарад ПобедыС-400 «Триумф»Санкт-Петербург
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