Голосование по поправкам могут организовать во дворах домов

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Голосование по поправкам к Конституции РФ на придомовых территориях для граждан, не имеющих возможность посетить избирательный участок, может быть организовано на придомовой территории, если заявок с подобной просьбой будет достаточно, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Ещё можно будет проголосовать на придомовых территориях... Кто то пришёл на избирательный участок, а кто-то не может… Может быть, человек вполне здоровый, но не может оставить маленьких детей, больную жену или больного родственника. Проголосовать хочет. Подаётся тоже заявка на основе обзвона в нашу комиссию, и тогда комиссия, если... набирается приличное количество заявок, то могут в один из дней организовать во дворе такое голосование",- сказала Памфилова в ходе своего брифинга.
В марте Госдума, а затем и Совет Федерации приняли закон о поправке в конституцию, документ подписал президент РФ Владимир Путин. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура - общероссийское голосование. Оно изначально было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.