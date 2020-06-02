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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-02T12:33
https://ria.ru/20200602/1572340318.html
Голосование по поправкам могут организовать во дворах домов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568256770_0:219:3003:1908_1036x0_80_0_0_c0d6526f833855d8c3d66db742643e02.jpg
РИА Новости

Голосование по поправкам могут организовать во дворах домов

12:33 02.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Голосование по поправкам к Конституции РФ на придомовых территориях для граждан, не имеющих возможность посетить избирательный участок, может быть организовано на придомовой территории, если заявок с подобной просьбой будет достаточно, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Ещё можно будет проголосовать на придомовых территориях... Кто то пришёл на избирательный участок, а кто-то не может… Может быть, человек вполне здоровый, но не может оставить маленьких детей, больную жену или больного родственника. Проголосовать хочет. Подаётся тоже заявка на основе обзвона в нашу комиссию, и тогда комиссия, если... набирается приличное количество заявок, то могут в один из дней организовать во дворе такое голосование",- сказала Памфилова в ходе своего брифинга.
В марте Госдума, а затем и Совет Федерации приняли закон о поправке в конституцию, документ подписал президент РФ Владимир Путин. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура - общероссийское голосование. Оно изначально было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинОбщество
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