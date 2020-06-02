Голосование по поправкам могут организовать во дворах домов

"Ещё можно будет проголосовать на придомовых территориях... Кто то пришёл на избирательный участок, а кто-то не может… Может быть, человек вполне здоровый, но не может оставить маленьких детей, больную жену или больного родственника. Проголосовать хочет. Подаётся тоже заявка на основе обзвона в нашу комиссию, и тогда комиссия, если... набирается приличное количество заявок, то могут в один из дней организовать во дворе такое голосование",- сказала Памфилова в ходе своего брифинга.