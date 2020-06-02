Песков оценил ситуацию со снятием ограничений по коронавирусу в регионах

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Главы регионов РФ принимают решение о переходе на последующие этапы снятия ограничений самостоятельно, поскольку лучше понимают ситуацию на местах, но в координации с федеральным центром, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы исходим из того, что в настоящий момент действует режим вот этих особых полномочий у губернаторов, у глав регионов. Происходит разноскоростной переход на последующие стадии ослабления режима, в одних регионах это происходит быстрее, о чем вчера говорила Попова (Анна, глава Роспотребнадзора - ред.), в других регионах - медленнее. Но в целом, по России ситуация имеет тенденцию стабилизации и дает повод для осторожного оптимизма, как уже говорилось", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, возможна ли ситуация, когда при снятии всех ограничительных мер в регионах, в Москве, тем не менее, сохранится особое положение по карантину и ограничительным мерам для граждан и предприятий.
"Поэтому каждый губернатор, поскольку он лучше понимает ситуацию на местах, принимает самостоятельное решение в этом плане, ну, разумеется, в координации с федеральным центром", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.