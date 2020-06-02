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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T12:30
https://ria.ru/20200602/1572340024.html
Песков оценил ситуацию со снятием ограничений по коронавирусу в регионах
https://cdn25.img.ria.ru/images/156257/94/1562579496_0:0:3014:1695_1036x0_80_0_0_0135736b7b0ce8fa269466a5ebd024fb.jpg
РИА Новости

Песков оценил ситуацию со снятием ограничений по коронавирусу в регионах

12:30 02.06.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Главы регионов РФ принимают решение о переходе на последующие этапы снятия ограничений самостоятельно, поскольку лучше понимают ситуацию на местах, но в координации с федеральным центром, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы исходим из того, что в настоящий момент действует режим вот этих особых полномочий у губернаторов, у глав регионов. Происходит разноскоростной переход на последующие стадии ослабления режима, в одних регионах это происходит быстрее, о чем вчера говорила Попова (Анна, глава Роспотребнадзора - ред.), в других регионах - медленнее. Но в целом, по России ситуация имеет тенденцию стабилизации и дает повод для осторожного оптимизма, как уже говорилось", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, возможна ли ситуация, когда при снятии всех ограничительных мер в регионах, в Москве, тем не менее, сохранится особое положение по карантину и ограничительным мерам для граждан и предприятий.
"Поэтому каждый губернатор, поскольку он лучше понимает ситуацию на местах, принимает самостоятельное решение в этом плане, ну, разумеется, в координации с федеральным центром", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дмитрий ПесковМоскваЭкономика
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