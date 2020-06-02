Шойгу рассказал о военных, привлеченных к участию в парадах Победы

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. К парадам Победы привлекаются преимущественно военные с иммунитетом к коронавирусу, им запретили контакты с посторонними, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
"К участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний. Требую исключить любые контакты личного состава парадных расчётов с военнослужащими и гражданскими лицами, которые не привлекаются к тренировкам", - сказал он на тематическом селекторном совещании.\
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.