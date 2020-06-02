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75 лет Великой Победы
2020-06-02T12:29
https://ria.ru/20200602/1572339949.html
Шойгу рассказал о военных, привлеченных к участию в парадах Победы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571212412_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f00d057b4cf7f82bfdd9b334679c61d6.jpg
РИА Новости

Шойгу рассказал о военных, привлеченных к участию в парадах Победы

12:29 02.06.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Черноморского флота ВМФ России во время генеральной репетиции парада Победы в Севастополе
Военнослужащие Черноморского флота ВМФ России во время генеральной репетиции парада Победы в Севастополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Черноморского флота ВМФ России во время генеральной репетиции парада Победы в Севастополе. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. К парадам Победы привлекаются преимущественно военные с иммунитетом к коронавирусу, им запретили контакты с посторонними, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
"К участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний. Требую исключить любые контакты личного состава парадных расчётов с военнослужащими и гражданскими лицами, которые не привлекаются к тренировкам", - сказал он на тематическом селекторном совещании.\
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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