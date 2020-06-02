Шойгу рассказал о военных, привлеченных к участию в парадах Победы

"К участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний. Требую исключить любые контакты личного состава парадных расчётов с военнослужащими и гражданскими лицами, которые не привлекаются к тренировкам", - сказал он на тематическом селекторном совещании.\