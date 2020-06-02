Шойгу рассказал о подготовке парадов Победы в России

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Парады к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня в девяти городах-героях и 19 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
"Планируется привлечь 64 тысячи человек, 1850 единиц техники и 511 летательных аппаратов. В параде на Красной площади будет задействовано около 14 тысяч человек, в том числе более 800 воспитанников довузовских учебных заведений и юнармейцев", — рассказал министр на совещании.
30 мая, 09:29Путин объявил 24 июня выходным днем
По словам Шойгу, к мероприятию допустят преимущественно тех военных, которые обладают иммунитетом к коронавирусу и не имеют симптомов инфекционных заболеваний.
"Требую исключить любые контакты личного состава парадных расчетов с военнослужащими и гражданскими лицами, которые не привлекаются к тренировкам", — подчеркнул глава ведомства.
Ранее Владимир Путин объявил, что отложенный из-за пандемии коронавируса парад Победы состоится 24 июня — в день, когда в 1945 году на Красной площади прошел "парад победителей". Глава государства поручил начать подготовку к мероприятию и обеспечить самый строгий режим безопасности. Акцию "Бессмертный полк" планируют провести 26 июля.