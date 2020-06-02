Шойгу рассказал о подготовке парадов Победы в России

Парады к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня в девяти городах-героях и 19 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил, сообщил глава Минобороны

"Планируется привлечь 64 тысячи человек, 1850 единиц техники и 511 летательных аппаратов. В параде на Красной площади будет задействовано около 14 тысяч человек, в том числе более 800 воспитанников довузовских учебных заведений и юнармейцев", — рассказал министр на совещании.