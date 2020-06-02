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Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-06-02T14:06
https://ria.ru/20200602/1572339659.html
Шойгу рассказал о подготовке парадов Победы в России
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570150345_170:522:2882:2047_1036x0_80_0_0_1fd08c9e23e066ef1caaea49f763554c.jpg
РИА Новости

Шойгу рассказал о подготовке парадов Победы в России

12:25 02.06.2020 (обновлено: 14:06 02.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоенный парад, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Парады к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня в девяти городах-героях и 19 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
"Планируется привлечь 64 тысячи человек, 1850 единиц техники и 511 летательных аппаратов. В параде на Красной площади будет задействовано около 14 тысяч человек, в том числе более 800 воспитанников довузовских учебных заведений и юнармейцев", — рассказал министр на совещании.
Участники парада на Красной площади в Москве, посвященного празднованию 50-летия Советской власти и 45-летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленин
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Путин объявил 24 июня выходным днем
По словам Шойгу, к мероприятию допустят преимущественно тех военных, которые обладают иммунитетом к коронавирусу и не имеют симптомов инфекционных заболеваний.
"Требую исключить любые контакты личного состава парадных расчетов с военнослужащими и гражданскими лицами, которые не привлекаются к тренировкам", — подчеркнул глава ведомства.
Ранее Владимир Путин объявил, что отложенный из-за пандемии коронавируса парад Победы состоится 24 июня — в день, когда в 1945 году на Красной площади прошел "парад победителей". Глава государства поручил начать подготовку к мероприятию и обеспечить самый строгий режим безопасности. Акцию "Бессмертный полк" планируют провести 26 июля.
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75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыСергей ШойгуМоскваОбщество
Популярные комментарии
Генерал армии шойгу звучит смешно, бостойный приемник жукова. А парад мы и в беларуссии посмотрели
2 июня, 12:34
FBFrodo Begins
17000118
Псевдокарантин сначала полностью прекратите, иначе эти парады будут выглядеть, как пир во время чумы.
2 июня, 12:37
АСАнтивирус С.
19000110
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