Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T12:21
https://ria.ru/20200602/1572339286.html
В российской армии выявили 6,5 тысячи случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571745412_0:204:2962:1870_1036x0_80_0_0_f184bc1698601abe7a2be18f39163ee1.jpg
РИА Новости

В российской армии выявили 6,5 тысячи случаев заражения коронавирусом

12:21 02.06.2020
276
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедики в клинико-диагностической лаборатории сборного пункта военного комиссариата Ростовской области
Медики в клинико-диагностической лаборатории сборного пункта военного комиссариата Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Медики в клинико-диагностической лаборатории сборного пункта военного комиссариата Ростовской области. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Вооруженных силах РФ зафиксировано 6,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 4,3 тысячи человек, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.
"С 9 мая число выздоровевших ежедневно превышает количество находящихся на лечении. Всего с начала марта в Вооружённых силах были инфицированы 6,5 тысячи человек, более 4300 из них уже выписаны", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
200300
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Шойгу
Рекомендуем
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
В российской армии удалось избежать вспышек COVID-19, заявил Шойгу
Вице-президент РАН, академик РАН Владимир Чехонин
РАН и военные медики испытывают препарат, не пускающий COVID в организм
Директор ФСВТС Дмитрий Евгеньевич Шугаев
Турция заказала у России оружия на миллиард долларов, заявил глава ФСВТС
Военнослужащие Черноморского флота ВМФ России во время генеральной репетиции парада Победы в Севастополе
Шойгу рассказал о военных, привлеченных к участию в парадах Победы
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Минтруд прорабатывает со специалистами компоненты продуктовой корзины
Александр Мясников
Доктор Мясников рассказал об опасности дезинфекции подъездов
Тестирование на коронавирус
Ростовские круглосуточные учреждения соцобслуживания закрыли на карантин
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты Тополь-М
Россия может ответить на удар баллистических ракет
Бывшие корабли ВМС Украины в Севастополе
В Госдуме призвали убрать корабли ВМС Украины из Севастополя
Сотрудник в лаборатории контроля качества на предприятии Гранат Био Тех - производстве полного цикла отечественных вакуумных пробирок для венозной крови Acti-Fine
В России 171 военный вылечился от коронавируса за сутки
Фельдшер бригады экстренного реагирования
В России за сутки выявили 8863 случая заражения коронавирусом
Вид на Симферополь, Крым
В Крыму предложили подать иск на Украину из-за водной блокады
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 27,5 тысячи
Специалисты Министерства обороны РФ в полевой биолаборатории
Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
Коронавирус
В Минздраве рассказали об основных симптомах коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
02:07Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
Лента новостейМолния