В российской армии выявили 6,5 тысячи случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Вооруженных силах РФ зафиксировано 6,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 4,3 тысячи человек, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.
"С 9 мая число выздоровевших ежедневно превышает количество находящихся на лечении. Всего с начала марта в Вооружённых силах были инфицированы 6,5 тысячи человек, более 4300 из них уже выписаны", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.