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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T12:38
https://ria.ru/20200602/1572339120.html
В российской армии удалось избежать вспышек COVID-19, заявил Шойгу
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568267808_0:0:2813:1583_1036x0_80_0_0_bf0a82c2f95d19e246fefcb6b58bc306.jpg
РИА Новости

В российской армии удалось избежать вспышек COVID-19, заявил Шойгу

12:20 02.06.2020 (обновлено: 12:38 02.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Вспышек новой коронавирусной инфекции в российской армии удалось избежать благодаря своевременно принятым мерам, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.
"Своевременная реализация комплекса противоэпидемических мероприятий и системный круглосуточный контроль оперативного штаба за их выполнением позволили не допустить вспышек COVID-19 в воинских частях", - сказал он.
По словам Шойгу, весь личный состав регулярно тестируется на коронавирус.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСергей ШойгуВ мире
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