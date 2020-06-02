В российской армии удалось избежать вспышек COVID-19, заявил Шойгу

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Вспышек новой коронавирусной инфекции в российской армии удалось избежать благодаря своевременно принятым мерам, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.
"Своевременная реализация комплекса противоэпидемических мероприятий и системный круглосуточный контроль оперативного штаба за их выполнением позволили не допустить вспышек COVID-19 в воинских частях", - сказал он.
По словам Шойгу, весь личный состав регулярно тестируется на коронавирус.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.