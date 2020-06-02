В Крыму предложили подать иск на Украину из-за водной блокады

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил подготовить иск в международные инстанции к Украине, перекрывшей подачу пресной воды в Крым.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма. В свою очередь вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что возобновления водоснабжения возможно только после того, как возвращения полуострова в состав Украины.
"На откровенно враждебные действия нужно реагировать адекватно. По многочисленным нарушениям прав крымчан со стороны Украины необходимо готовить международный иск. Мы достойно преодолели различные блокады, преодолеем и водную. Тем более, на мой взгляд, есть опасность получения воды из Украины, так как никто не может дать гарантии, что националисты в своей ненависти к крымчанам не отравят водный ресурс для Крыма", - сказал РИА Новости Гемпель.
При этом, по его словам, надеяться на благоразумие киевских властей в части возобновления подачи воды не приходится.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская Поклонская направила письмо на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет с призывов осудить преступные действия украинских властей, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды на полуостров, и принять меры по возобновлению подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".