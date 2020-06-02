В Крыму предложили подать иск на Украину из-за водной блокады

"На откровенно враждебные действия нужно реагировать адекватно. По многочисленным нарушениям прав крымчан со стороны Украины необходимо готовить международный иск. Мы достойно преодолели различные блокады, преодолеем и водную. Тем более, на мой взгляд, есть опасность получения воды из Украины, так как никто не может дать гарантии, что националисты в своей ненависти к крымчанам не отравят водный ресурс для Крыма", - сказал РИА Новости Гемпель.