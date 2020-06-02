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Туризм
2020-06-02T13:46
https://ria.ru/20200602/1572338741.html
Болгария назвала страны, туристы из которых уже могут посещать курорты
https://cdn21.img.ria.ru/images/152581/45/1525814542_0:69:1280:789_1036x0_80_0_0_fdc95c4dde8e7e0ee5ee51b7fc464297.jpg
РИА Новости

Болгария назвала страны, туристы из которых уже могут посещать курорты

13:46 02.06.2020
5237
CC0 / JuergenPM / Серфер на пляже в Болгарии
Серфер на пляже в Болгарии
CC0 / JuergenPM /
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Болгария назвала государства, туристы из которых уже могут посещать курорты, сообщает АТОР.
По сообщению министерства туризма Болгарии, с 1 июня въехать в страну без обязательного двухнедельного карантина могут граждане 29 стран. В этом списке – государства ЕС. На текущем этапе Болгария отказалась принимать путешественников, приезжающих из Турции, Украины, Белоруссии и Великобритании.
В силу сложной эпидемиологической обстановки в РФ, российских туристов пока тоже не пустят на курорты.
Как сообщили в Минтуризма Болгарии, список "разрешенных" стран будет дополняться по мере улучшения ситуации на зарубежных рынках.
Требовать у иностранцев справки об отсутствии коронавируса власти не станут: при въезде гостей попросят заполнить декларацию о том, что они проинформированы об эпидемической обстановке и принимают все условия.
В сообщении Минтуризма Болгарии подчеркивается, что обязательный 14-дневный карантин отменяется только для лиц, прибывающих из вышеперечисленных 29 стран, и являющихся гражданами стран-членов ЕС, Великобритании и Северной Ирландии, Сербии и Северной Македонии.
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