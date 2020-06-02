В Минпросвещения рассказали, в каких регионах пройдут очные выпускные

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Очные выпускные вечера пройдут 27 июня только в тех регионах, которые выйдут к этому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с профилактикой коронавируса, также провести выпускной в очном формате можно будет после завершения кампании по сдаче ЕГЭ при соблюдении предосторожностей, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.
"Очными выпускные вечера 27 июня могут быть только в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, и в строгом соответствии со всеми требованиями и предписаниями Роспотребнадзора", - сообщает пресс-служба министерства.
Отмечается, что также при соблюдении всех мер предосторожности "проведение очных выпускных будет возможно и по окончании экзаменационной кампании ЕГЭ". Добавляется, что данные рекомендации будут направлены во все регионы страны.
В этом году около 700 тысяч школьников оканчивают 11 классы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.