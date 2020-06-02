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В Минпросвещения рассказали, в каких регионах пройдут очные выпускные
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РИА Новости

В Минпросвещения рассказали, в каких регионах пройдут очные выпускные

12:14 02.06.2020 (обновлено: 13:29 02.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыпускники российских школ на празднике выпускников "Московский выпускной" в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Выпускники российских школ на празднике выпускников Московский выпускной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Очные выпускные вечера пройдут 27 июня только в тех регионах, которые выйдут к этому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с профилактикой коронавируса, также провести выпускной в очном формате можно будет после завершения кампании по сдаче ЕГЭ при соблюдении предосторожностей, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.
"Очными выпускные вечера 27 июня могут быть только в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, и в строгом соответствии со всеми требованиями и предписаниями Роспотребнадзора", - сообщает пресс-служба министерства.
Отмечается, что также при соблюдении всех мер предосторожности "проведение очных выпускных будет возможно и по окончании экзаменационной кампании ЕГЭ". Добавляется, что данные рекомендации будут направлены во все регионы страны.
В этом году около 700 тысяч школьников оканчивают 11 классы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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