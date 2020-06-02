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2020-06-02T12:11
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СК изымает документы на ТЭЦ-3 в Норильске
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РИА Новости

СК изымает документы на ТЭЦ-3 в Норильске

12:11 02.06.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
КРАСНОЯРСК, 2 июн - РИА Новости. Следователи в рамках уголовного дела о порче земли изъяли техническую служебную документацию на ТЭЦ-3 в Норильске, откуда вылилось около 20 тонн горючего, сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что в пятницу на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошел пожар на площади 350 квадратных метров. По данным ведомства, пожар произошел после того, как автомобиль врезался в хранилище с дизельным топливом. На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших нет. Позднее СК сообщил, что на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" произошла разгерметизация одного из резервуаров. Горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть технологической дороги, после чего загорелся проезжавший автомобиль. Возбуждено уголовное дело, краевые власти ввели режим ЧС межмуниципального уровня.
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По предварительным данным властей, причиной повреждения днища емкости с дизтопливом могло статть проседание свайного грунта. По их данным, из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизтоплива, попавшее в ручей и речку Амбарная.
По данным СК, предположительно около 20 тысяч тонн нефтепродуктов разлились на площади около 350 квадратных метров.
"В производстве ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия находится уголовное дело, переданное из органов полиции, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли). В рамках расследования уголовного дела на предприятии ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" проведена выемка служебной технической документации", - говорится в сообщении СК региона.
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайРеспублика ХакасияНорильскПроисшествия
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