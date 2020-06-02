СК изымает документы на ТЭЦ-3 в Норильске

КРАСНОЯРСК, 2 июн - РИА Новости. Следователи в рамках уголовного дела о порче земли изъяли техническую служебную документацию на ТЭЦ-3 в Норильске, откуда вылилось около 20 тонн горючего, сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что в пятницу на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошел пожар на площади 350 квадратных метров. По данным ведомства, пожар произошел после того, как автомобиль врезался в хранилище с дизельным топливом. На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших нет. Позднее СК сообщил, что на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" произошла разгерметизация одного из резервуаров. Горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть технологической дороги, после чего загорелся проезжавший автомобиль. Возбуждено уголовное дело, краевые власти ввели режим ЧС межмуниципального уровня.
По предварительным данным властей, причиной повреждения днища емкости с дизтопливом могло статть проседание свайного грунта. По их данным, из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизтоплива, попавшее в ручей и речку Амбарная.
По данным СК, предположительно около 20 тысяч тонн нефтепродуктов разлились на площади около 350 квадратных метров.
"В производстве ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия находится уголовное дело, переданное из органов полиции, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли). В рамках расследования уголовного дела на предприятии ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" проведена выемка служебной технической документации", - говорится в сообщении СК региона.