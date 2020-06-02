СК изымает документы на ТЭЦ-3 в Норильске

В Норильске дизельное топливо утекло в реки после разлива на ТЭЦ

В Норильске дизельное топливо утекло в реки после разлива на ТЭЦ

По предварительным данным властей, причиной повреждения днища емкости с дизтопливом могло статть проседание свайного грунта. По их данным, из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизтоплива, попавшее в ручей и речку Амбарная.