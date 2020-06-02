Ученые РАН готовы провести анализ эффективности тест-систем на COVID-19

На заседании президиума РАН Чехонин рассказал о подходах к диагностике, профилактике и лечению коронавирусной инфекции, разрабатываемых отечественной академической наукой. Президент РАН Александр Сергеев поинтересовался, возможно ли повести сравнение тест-систем на предмет их эффективности, поскольку, по его словам, "очень часто приходится слышать, что много ложноотрицательных и ложноположительных результатов".

"Мы неоднократно выходили с таким предложением, чтобы на одной из площадок провести сравнительное изучение эффективности, качества этих тест-систем. Пока таких централизованных исследований нет", - ответил Чехонин.

По его словам, такой анализ может быть организован, например, на площадке Института физико-химической медицины ФМБА России, отчасти такая работа проводится на площадке Института биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова РАН.

"Мы запрашивали целый ряд тест-систем в министерстве здравоохранения. И я думаю, что к концу года такой анализ может быть проведен, и можно будет понимать, какая из тест-систем более эффективна", - добавил Чехонин.