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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T12:11
https://ria.ru/20200602/1572338356.html
Ученые РАН готовы провести анализ эффективности тест-систем на COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

Ученые РАН готовы провести анализ эффективности тест-систем на COVID-19

12:11 02.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Специалисты Российской академии наук могут провести сравнительный анализ эффективности тест-систем, используемых в России для выявления коронавирусной инфекции, сообщил вице-президент РАН, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
На заседании президиума РАН Чехонин рассказал о подходах к диагностике, профилактике и лечению коронавирусной инфекции, разрабатываемых отечественной академической наукой. Президент РАН Александр Сергеев поинтересовался, возможно ли повести сравнение тест-систем на предмет их эффективности, поскольку, по его словам, "очень часто приходится слышать, что много ложноотрицательных и ложноположительных результатов".
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"Мы неоднократно выходили с таким предложением, чтобы на одной из площадок провести сравнительное изучение эффективности, качества этих тест-систем. Пока таких централизованных исследований нет", - ответил Чехонин.
По его словам, такой анализ может быть организован, например, на площадке Института физико-химической медицины ФМБА России, отчасти такая работа проводится на площадке Института биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова РАН.
"Мы запрашивали целый ряд тест-систем в министерстве здравоохранения. И я думаю, что к концу года такой анализ может быть проведен, и можно будет понимать, какая из тест-систем более эффективна", - добавил Чехонин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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