Роспотребнадзор: на голосовании по Конституции не надо передавать паспорт

"Для получения бюллетеня предъявите члену участковой комиссии документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, заменяющий паспорт), не передавая документ ему в руки, а показав его в развёрнутом виде с самостоятельным перелистыванием страниц – разворота документа с фамилией, отчеством, именем и фотографией, а также страницы с указанием места жительства", - говорится в рекомендациях.