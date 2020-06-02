Роспотребнадзор: на голосовании по Конституции не надо передавать паспорт

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Документ, удостоверяющий личность участника голосования по поправкам в Конституцию РФ, не нужно передавать члену участковой комиссии в руки, следует из рекомендаций Роспотребнадзора избирательным комиссиям по профилактике рисков, связанных с распространением коронавируса, при подготовке проведения общероссийского голосования, которые опубликованы на сайте ведомства.
"Для получения бюллетеня предъявите члену участковой комиссии документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, заменяющий паспорт), не передавая документ ему в руки, а показав его в развёрнутом виде с самостоятельным перелистыванием страниц – разворота документа с фамилией, отчеством, именем и фотографией, а также страницы с указанием места жительства", - говорится в рекомендациях.
В марте Госдума, а затем и Совет Федерации приняли закон о поправке в конституцию, документ подписал президент РФ Владимир Путин. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура - общероссийское голосование. Оно изначально было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник Путин на совещании объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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