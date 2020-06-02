Котяков рассказал о ходе выплат на детей до трех лет

С начала этого года в соответствии с посланием президента ежемесячные выплаты на первого ребенка были продлены до достижения им возраста трех лет, напомнил он. "Теперь за пособием могут обратиться семьи, где средний душевой доход не превышает два прожиточных минимумов на человека, ранее такой порог отсечения составлял один прожиточный минимум", - сказал министр.