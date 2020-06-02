Котяков рассказал о ходе выплат на детей до трех лет

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что 718 тысяч семей в России получают пособие в размере регионального прожиточного минимума на ребенка, в 2020 году на это направят 151 миллиард рублей.
Выступая в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации, Котяков рассказал, что особое внимание уделяется семьям, где растут дети до трех лет, поскольку "это наиболее уязвимая категория, где чаще всего работает только один родитель, второй находится в отпуске по уходу за ребенком".
С начала этого года в соответствии с посланием президента ежемесячные выплаты на первого ребенка были продлены до достижения им возраста трех лет, напомнил он. "Теперь за пособием могут обратиться семьи, где средний душевой доход не превышает два прожиточных минимумов на человека, ранее такой порог отсечения составлял один прожиточный минимум", - сказал министр.
"Благодаря этому сегодня уже 718 тысяч семей ежемесячно получают пособие в размере регионального прожиточного минимума на ребенка. Всего этим правом могут воспользоваться 80% наших семей, проживающих в РФ, и в 2020 году на эти цели нами будет направлен 151 миллиард рублей", - сказал Котяков.
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