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2020-06-02T12:48
https://ria.ru/20200602/1572337800.html
Пикник на обочине. Автокомплексы Челябинска работают по новым правилам
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РИА Новости

Пикник на обочине. Автокомплексы Челябинска работают по новым правилам

12:48 02.06.2020
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© Фото : предоставлено компанией "Автоланч"Сеть придорожных комплексов "Автоланч"
Сеть придорожных комплексов Автоланч
© Фото : предоставлено компанией "Автоланч"
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Несмотря на пандемию коронавируса, челябинская сеть комплексов придорожного сервиса "Автоланч" продолжает обслуживать водителей – конечно же, с соблюдением всех новых санитарно-эпидемиологических требований. Владельцы сети также избежали сокращений своих сотрудников: изменили схемы работы, но смогли сохранить людям зарплаты.
Яркий логотип "Автоланч" на оранжевом фоне видно издалека. Эта сеть автодорожных комплексов работает в Челябинской области с середины 2000-х годов. В свое время владельцы бизнеса, путешествуя по Европе, обратили внимание на то, как там организовано обслуживание водителей на трассе, и решили создать что-то подобное в России.
"Основная наша идея – это быстро обслужить водителей, накормить горячими блюдами по демократичным ценам. Также в наших комплексах есть заправки, магазины и, конечно, стоянки для большегрузов и легковых автомобилей. Все объединено на одной территории", - рассказывает финансовый директор компании Ольга Приходько.
На сегодняшний день у компании несколько точек. Две работают на трассе М5, которая ведет на Москву: около перевала через хребет Уреньга, который, кстати, считается самым длинным в Челябинской области, и рядом с поселком Тимирязевский. Еще два комплекса расположены по дороге из Челябинска в Екатеринбург, один – уже на территории Курганской области рядом с городом Шумиха.
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Все комплексы немного различаются по пропускной способности – это зависит от загруженности трассы и от того, есть ли поблизости другие подобные заведения. "Если в 2000-х, когда мы начинали, таких комплексов было мало, то сейчас люди стали заниматься аналогичным бизнесом, и появляются похожие точки", - делится Ольга.
Практически каждый "Автоланч" располагает магазином, заправкой, небольшим кафе на 50 мест, стоянкой для транспорта площадью от трех до 5 тысяч квадратных метров. В Уреньге, где комплекс довольно большой, есть даже есть гостиничные места в двухэтажном здании. На каждой точке работает от 40 до 50 человек: это и повара, и обслуживающий персонал, и разнорабочие – все те, кто готов быстро накормить путешественников, оказать необходимую помощь. Кстати, в сети многие водители охотно делятся впечатлениями от посещения "Автоланча", отмечая быстроту обслуживания, качество услуг и дружелюбие персонала.
Еду в кафе готовят на месте. "Мы делаем небольшие партии, чтобы еда была качественной и свежей. Заранее знаем примерно, в какое время и сколько будет у нас людей. Так что наши повара все могут рассчитать и начинают готовить необходимое количество еды за два часа", - поясняет Ольга Приходько.
© Фото : предоставлено компанией "Автоланч"Кафе в сети придорожных комплексов "Автоланч"
Кафе в сети придорожных комплексов Автоланч
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Кафе в сети придорожных комплексов "Автоланч"
© Фото : предоставлено компанией "Автоланч"
© Фото : предоставлено компанией "Автоланч"Магазин в сети придорожных комплексов "Автоланч"
Магазин в сети придорожных комплексов Автоланч
2 из 2
Магазин в сети придорожных комплексов "Автоланч"
© Фото : предоставлено компанией "Автоланч"
1 из 2
Кафе в сети придорожных комплексов "Автоланч"
© Фото : предоставлено компанией "Автоланч"
2 из 2
Магазин в сети придорожных комплексов "Автоланч"
© Фото : предоставлено компанией "Автоланч"
Меню "Автоланча" - довольно разнообразное. "Мы стараемся удовлетворить самые разные вкусы. Готовим борщ, рассольник, уху, солянку, много мясных и рыбных вторых блюд. Есть, например, говяжий язык или стейки из семги. Все зависит от времени года и от того, кто путешествует по той или иной дороге. В сторону Москвы и Екатеринбурга едут более взыскательные клиенты, на Курган – более демократичные", - отмечает финансовый директор компании.
Лето – обычно самый горячий сезон для компании. Но из-за пандемии коронавируса компания переживает сейчас сложные времена. По словам Ольги, в первый месяц, когда бизнес только адаптировался к новым условиям, было особенно сложно. Именно тогда удалось получить беспроцентный кредит в МСП Банке – деньги выдаются для сохранения занятости на предприятиях малого и среднего бизнеса. Сумма выдается на полгода, исходя из числа сотрудников и с ежемесячным лимитом - для "Автоланча" это миллион восемьсот тысяч рублей ежемесячно.
"В тот момент мы не понимали, как все будет складываться, и использовали кредит по максимуму. Не было понятно, будут ли клиенты пользоваться на автотрассе такой услугой, как, например, еда на вынос. Были затруднения в платежах, и нам этот кредит оказал большую помощь на начальном этапе", - рассказывает Приходько.
Сейчас точки компании работают, но в усеченном варианте. "Магазины мы оставили в полном объеме - торгуем предметами первой необходимости, а на трассах это востребовано и разрешено законодательством. В кафе мы закрыли залы и работаем только на выдачу", - поясняет финдиректор.
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По ее словам, удалось сохранить всех работников и в офисе, и на местах. "Мы немного изменили график работы: посмотрели посменно, по сколько часов люди работают, и сделали так, чтобы работа была у всех. Например, официанты сейчас упаковывают еду на вынос, обслуживают клиентов и проверяют соблюдение социальной дистанции", - добавляет Приходько. Кстати, согласно новым правилам, каждые два часа на всех комплексах проводится специальная санитарная обработка.
"Сейчас мы уже видим, что посещаемость постепенно увеличивается, выручка стабилизируется и даже растет, хотя еще далеко до того уровня, который был в прошлом году. Но мы приближаемся к точке безубыточности, скоро сможем обеспечивать все свои расходы" - уверена финансовый директор "Автоланча".
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