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2020-06-02T11:59
https://ria.ru/20200602/1572337339.html
Выплаты уже получили семьи 345 тысяч детей от трех до семи лет
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РИА Новости

Выплаты уже получили семьи 345 тысяч детей от трех до семи лет

11:58 02.06.2020 (обновлено: 11:59 02.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРебенок
Ребенок
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ребенок. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Выплату на детей от 3 до 7 лет уже получили 345 тысяч детей на сумму почти 3 миллиарда рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"За вчерашний день мы выплатили 345 тысячам - на 345 тысяч детей - семьям соответствующие ресурсы. Это почти 3 миллиарда рублей. ...В целом этой выплатой будут охвачены порядка двух миллионов детей", - рассказал Котяков на заседании Совета Федерации.
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Он напомнил, что выплату для малообеспеченных граждан, воспитывающих детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, россияне начали получать вчера.
"Эта выплата выплачивается семьям, если среднедушевой доход семьи составляет ниже одного прожиточного минимума на каждого члена семьи. И она финансируется за счет двух источников: это федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации. В среднем по стране выплата будет составлять половину прожиточного минимума и соответствовать 5500 рублям. Выплата начисляется гражданам, начиная с 1 января текущего года. С учетом того, что мы выплату начали с 1 июня, граждане смогут получить в июне выплату сразу же за шесть месяцев", - добавил министр.
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РоссияАнтон КотяковСовет Федерации РФОбщество
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