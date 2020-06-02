В Петербурге ученика колледжа заподозрили в убийстве матери

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Ученик колледжа задержан по подозрению в убийстве матери в Петербурге, тело которой он спрятал в кладовку, сообщает пресс-служба городского управления СК.
"Учащийся колледжа подозревается в убийстве своей матери… Подозреваемый в квартире одного из домов по Богатырскому проспекту в ходе ссоры… несколько раз ударил ножом свою 42-летнюю мать, после чего поместил ее тело в кладовку и с места происшествия скрылся", - сказано в сообщении.
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