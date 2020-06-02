Памфилова отметила большой интерес к голосованию по Конституции

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Люди проявляют большой интерес к голосованию по поправкам в Конституцию РФ, в информационный центр ЦИК за время переноса даты голосования поступило почти 2,5 тысячи обращений, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"У нас работают информационные кластеры в сети, где есть вся информация... Работает информационно-справочный центр... Хочу сказать, что он не прекращал работать, когда дата голосования была перенесена - за это время было принято почти 2,5 тысячи обращений. Интерес большой, кто бы что ни говорил - интерес у людей большой ", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
В марте Госдума, а затем и Совет Федерации приняли закон о поправке в конституцию, документ подписал президент РФ Владимир Путин. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура - общероссийское голосование. Оно изначально было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.