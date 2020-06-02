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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-02T12:17
https://ria.ru/20200602/1572337240.html
Памфилова отметила большой интерес к голосованию по Конституции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570403718_9:384:2967:2048_1036x0_80_0_0_ce79fcaf182012e534fcd5f8af191aed.jpg
РИА Новости

Памфилова отметила большой интерес к голосованию по Конституции

11:56 02.06.2020 (обновлено: 12:17 02.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАгитационный стенд за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
Агитационный стенд за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Агитационный стенд за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Люди проявляют большой интерес к голосованию по поправкам в Конституцию РФ, в информационный центр ЦИК за время переноса даты голосования поступило почти 2,5 тысячи обращений, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"У нас работают информационные кластеры в сети, где есть вся информация... Работает информационно-справочный центр... Хочу сказать, что он не прекращал работать, когда дата голосования была перенесена - за это время было принято почти 2,5 тысячи обращений. Интерес большой, кто бы что ни говорил - интерес у людей большой ", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
В марте Госдума, а затем и Совет Федерации приняли закон о поправке в конституцию, документ подписал президент РФ Владимир Путин. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура - общероссийское голосование. Оно изначально было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Вчера, 11:37Голосование по поправкам в Конституцию
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