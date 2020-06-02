Памфилова отметила большой интерес к голосованию по Конституции

"У нас работают информационные кластеры в сети, где есть вся информация... Работает информационно-справочный центр... Хочу сказать, что он не прекращал работать, когда дата голосования была перенесена - за это время было принято почти 2,5 тысячи обращений. Интерес большой, кто бы что ни говорил - интерес у людей большой ", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.