Роспотребнадзор рекомендовал дезинфицировать урны для голосования

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Ящики для голосования по поправкам в Конституцию РФ рекомендуется обрабатывать дезинфицирующими средствами перед вскрытием, следует из рекомендаций Ящики для голосования по поправкам в Конституцию РФ рекомендуется обрабатывать дезинфицирующими средствами перед вскрытием, следует из рекомендаций Роспотребнадзора избирательным комиссиям по профилактике рисков, связанных с распространением коронавируса , при подготовке проведения общероссийского голосования, которые опубликованы на сайте ведомства.

"Перед вскрытием переносных ящиков для голосования (сейф-пакетов), стационарных ящиков для голосования рекомендуется проводить их санитарную обработку дезинфицирующими средствами", - говорится в рекомендациях.

Кроме того, перед проходом к месту голосования по поправкам должен располагаться пункт для дезинфекции рук и выдачи масок и перчаток, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

"Перед проходом к месту голосования должен быть оборудован пункт применения антисептических средств для дезинфекции рук участников голосования и выдачи им одноразовых масок и перчаток", - говорится в рекомендациях.

В марте Госдума , а затем и Совет Федерации приняли закон о поправке в конституцию, документ подписал президент РФ Владимир Путин . Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура - общероссийское голосование. Оно изначально было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник Путин на совещании объявил, что голосование пройдет 1 июля.