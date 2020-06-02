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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-02T11:53
https://ria.ru/20200602/1572336942.html
Роспотребнадзор рекомендовал дезинфицировать урны для голосования
https://cdn23.img.ria.ru/images/156366/92/1563669204_0:0:3076:1730_1036x0_80_0_0_c9f7dba29ada2375011d1ad6d19fb30e.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор рекомендовал дезинфицировать урны для голосования

11:53 02.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование
Голосование
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Голосование. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Ящики для голосования по поправкам в Конституцию РФ рекомендуется обрабатывать дезинфицирующими средствами перед вскрытием, следует из рекомендаций Роспотребнадзора избирательным комиссиям по профилактике рисков, связанных с распространением коронавируса, при подготовке проведения общероссийского голосования, которые опубликованы на сайте ведомства.
"Перед вскрытием переносных ящиков для голосования (сейф-пакетов), стационарных ящиков для голосования рекомендуется проводить их санитарную обработку дезинфицирующими средствами", - говорится в рекомендациях.
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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для голосования по поправкам
Кроме того, перед проходом к месту голосования по поправкам должен располагаться пункт для дезинфекции рук и выдачи масок и перчаток, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
"Перед проходом к месту голосования должен быть оборудован пункт применения антисептических средств для дезинфекции рук участников голосования и выдачи им одноразовых масок и перчаток", - говорится в рекомендациях.
В марте Госдума, а затем и Совет Федерации приняли закон о поправке в конституцию, документ подписал президент РФ Владимир Путин. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура - общероссийское голосование. Оно изначально было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник Путин на совещании объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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