Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для голосования по поправкам

Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Новосибирске

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Роспотребадзор Роспотребадзор опубликовал рекомендации избирательным комиссиям в связи с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию

Накануне Владимир Путин назначил это событие на 1 июля, призвал россиян принять в нем активное участие, а также поручил профильным организациям обеспечить полную безопасность.

Из рекомендаций надзорного ведомства следует, что наблюдатели и журналисты должны располагаться в полутора-двух метрах от входа, столов, кабин и стационарных ящиков. При этом у них должен быть полный обзор действия избирательной комиссии.

В течение дня всем находящимся на участке будут измерять температуру. В связи с этим Роспотребнадзор просит заранее проработать вопрос о снабжении избирательных пунктов бесконтактными термометрами. Также важно определить, какие сотрудники будут этим заниматься, составить график их работы и обеспечить их средствами индивидуальной защиты.

Перед проходом к месту голосования должен располагаться пункт для дезинфекции рук и выдачи масок и перчаток.

"Перед вскрытием переносных ящиков для голосования (сейф-пакетов), стационарных ящиков для голосования рекомендуется проводить их санитарную обработку дезинфицирующими средствами", — добавляется в релизе.

Гражданам, пришедшим голосовать, придется кратковременно снять маску при предъявлении документов, удостоверяющих личность. При этом не надо передавать паспорт в руки члену комиссии (который также должен быть в маске и перчатках), достаточно будет самому раскрыть и продемонстрировать необходимые страницы.

Кроме того, указывается, что вся процедура для одного избирателя не должна превышать 15 минут. Ручки черного или синего цвета по возможности лучше приносить с собой.

Еще один выходной. Как пройдет голосование по Конституции?

В марте Госдума , а затем и Совет Федерации приняли документ о поправке в Основной закон. Изложенные в нем предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.

Законопроектом также вводится новая для России процедура — общероссийское голосование. Изначально его назначили на 22 апреля, но затем отложили из-за сложной эпидемиологической обстановки .