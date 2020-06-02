Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-02T12:27
https://ria.ru/20200602/1572336582.html
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для голосования по поправкам
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572303777_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d7c81f661cbf8a2f0f6fe60cb8124e3b.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для голосования по поправкам

11:47 02.06.2020 (обновлено: 12:27 02.06.2020)
23444
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАгитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Новосибирске
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Роспотребадзор опубликовал рекомендации избирательным комиссиям в связи с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию.
Накануне Владимир Путин назначил это событие на 1 июля, призвал россиян принять в нем активное участие, а также поручил профильным организациям обеспечить полную безопасность.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Вчера, 11:37Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК покажет, как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию
Из рекомендаций надзорного ведомства следует, что наблюдатели и журналисты должны располагаться в полутора-двух метрах от входа, столов, кабин и стационарных ящиков. При этом у них должен быть полный обзор действия избирательной комиссии.
В течение дня всем находящимся на участке будут измерять температуру. В связи с этим Роспотребнадзор просит заранее проработать вопрос о снабжении избирательных пунктов бесконтактными термометрами. Также важно определить, какие сотрудники будут этим заниматься, составить график их работы и обеспечить их средствами индивидуальной защиты.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
10 марта, 18:34
"Народ скажет слово". Останется ли Путин у власти после 2024 года
Перед проходом к месту голосования должен располагаться пункт для дезинфекции рук и выдачи масок и перчаток.
"Перед вскрытием переносных ящиков для голосования (сейф-пакетов), стационарных ящиков для голосования рекомендуется проводить их санитарную обработку дезинфицирующими средствами", — добавляется в релизе.
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
6 марта, 00:37
Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию
Гражданам, пришедшим голосовать, придется кратковременно снять маску при предъявлении документов, удостоверяющих личность. При этом не надо передавать паспорт в руки члену комиссии (который также должен быть в маске и перчатках), достаточно будет самому раскрыть и продемонстрировать необходимые страницы.
Кроме того, указывается, что вся процедура для одного избирателя не должна превышать 15 минут. Ручки черного или синего цвета по возможности лучше приносить с собой.
Еще один выходной. Как пройдет голосование по Конституции?
1 июня, 19:04
В марте Госдума, а затем и Совет Федерации приняли документ о поправке в Основной закон. Изложенные в нем предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Законопроектом также вводится новая для России процедура — общероссийское голосование. Изначально его назначили на 22 апреля, но затем отложили из-за сложной эпидемиологической обстановки .
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
1 июня, 17:05Голосование по поправкам в Конституцию
Песков подтвердил, что 1 июля будет выходным
47143213134
Обсудить 37
Голосование по поправкам в КонституциюСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинЖизнь без преградОбществоКонституция РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Популярные комментарии
Голосование должно идти по каждой поправке в отдельности. В противном случае это обман граждан с целью замаскировать правильными изменениями антинародные поправки.
2 июня, 11:54
некто из России
77210014
Нужны кардинальные меры для того, чтобы власть для народа что то делала, а не для олигархического строя и своего благосостояния. Народ ничего с этих поправок, кроме узаконивания нищеты, не имеет. Громкие слова про великую Россию останутся на бумаге, а люди так и будут бедствовать с тем, кто себя пожизненно уже президентом назначит, учитывая обнуление
2 июня, 12:12
Алексей Павловский
53121010
Рекомендуем
Кадр видео, опубликованного на сайте E1.RU, на котором запечатлен погибший при задержании житель Екатеринбурга
В Екатеринбурге умер оказавший сопротивление СОБР мужчина
Российские рубли
РБК сообщил детали плана правительства по восстановлению экономики
Лаборатория
Вакцинацию от коронавируса в России планируют начать осенью
Бывшие корабли ВМС Украины в Севастополе
В Госдуме призвали убрать корабли ВМС Украины из Севастополя
Санитарная обработка в помещениях ресторана
Роспотребнадзор обновил рекомендации для работы кафе и ресторанов
Агитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
Песков: "остатки" пандемии не скажутся на голосовании по Конституции
Логотип мессенджера WhatsApp
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Сотрудник ФСБ
Украинского военного задержали в Крыму за нарушение границы
Здание Государственной думы РФ
В Госдуме прокомментировали идею о переговорах по Донбассу без России
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Независимые судмедэксперты назвали причину смерти Джорджа Флойда
Голосование на выборах
ЦИК представил образец бюллетеня для голосования по поправкам
Кафе на трубной улице в Москве во время режима самоизоляции жителей
Совфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии
Сотрудники полиции и участники протеста в Миннеаполисе
Песков прокомментировал беспорядки в США
Задержанный по подозрению в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников рассказал, как бороться со скачками давления
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
02:07Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
02:03Источник: Минобороны заказало четыре ракеты "Ангара"
01:57Число умерших от коронавируса в Колумбии превысило тысячу человек
Лента новостейМолния