В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 150 тысяч

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 150 тысяч, более 4,2 тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ).

По данным ВОЗ, общее число заражений на Африканском континенте составляет 150 610, скончался 4 281 пациент с коронавирусом.

Отмечается, что свыше 63 тысяч человек выздоровели.

Наибольшее количество зараженных выявили в ЮАР (34357) и Египте (24985). Больше всего летальных исходов зарегистрировали в Египте (959), ЮАР (705) и Алжире (661).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.