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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T11:42
https://ria.ru/20200602/1572336308.html
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 150 тысяч
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161043_0:90:3119:1844_1036x0_80_0_0_2425e071b424dc25d9263024b85341e6.jpg
РИА Новости

В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 150 тысяч

11:42 02.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 150 тысяч, более 4,2 тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, общее число заражений на Африканском континенте составляет 150 610, скончался 4 281 пациент с коронавирусом.
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Скорость распространения нового коронавируса
Отмечается, что свыше 63 тысяч человек выздоровели.
Наибольшее количество зараженных выявили в ЮАР (34357) и Египте (24985). Больше всего летальных исходов зарегистрировали в Египте (959), ЮАР (705) и Алжире (661).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАлжир (республика)ЮАРЕгипетВ мире
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