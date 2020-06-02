В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 150 тысяч

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 150 тысяч, более 4,2 тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, общее число заражений на Африканском континенте составляет 150 610, скончался 4 281 пациент с коронавирусом.
Отмечается, что свыше 63 тысяч человек выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.