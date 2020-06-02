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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T11:40
https://ria.ru/20200602/1572336177.html
Вакцину МГУ от COVID-19 передали на доклинические испытания в Минобороны
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РИА Новости

Вакцину МГУ от COVID-19 передали на доклинические испытания в Минобороны

11:40 02.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная учеными Российской академии наук и МГУ имени Ломоносова, передана для доклинических испытаний специалистам 48-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны РФ, сообщил вице-президент РАН, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 20 мая заявила, что в России ведётся разработка 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах.
Выступая на заседании президиума РАН, Чехонин напомнил о той вакцине, которая разрабатывается в МГУ, в мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила ее в перечень перспективных. По словам академика, созданы три прототипа такой поливалентной вакцины и предварительно продемонстрирована их безопасность для лабораторных животных.
"Эта вакцина передана для доклинических испытаний в 48-й Институт министерства обороны", - сказал Чехонин.
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Доклинические испытания проводятся на животных, выращенных и содержащихся в специальных лабораторных условиях.
Во вторник Минобороны сообщило о начале клинических испытаний отечественной вакцины от COVID-19, они также будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института. Для испытаний отобраны 50 добровольцев-военнослужащих, в том числе пять женщин, заезд первой группы намечен на 3 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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