Вакцину МГУ от COVID-19 передали на доклинические испытания в Минобороны

"Эта вакцина передана для доклинических испытаний в 48-й Институт министерства обороны", - сказал Чехонин.

Во вторник Минобороны сообщило о начале клинических испытаний отечественной вакцины от COVID-19, они также будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института. Для испытаний отобраны 50 добровольцев-военнослужащих, в том числе пять женщин, заезд первой группы намечен на 3 июня.