Совет Федерации одобрил закон о едином регистре сведений о населении

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении России.

Согласно документу, в регистре будут указаны актуальные и достоверные данные о физлице, например, ФИО, дата рождения и смерти, пол, семейное положение, гражданство и так далее, а также информация, позволяющая идентифицировать такие сведения: записи акта о рождении, записи акта о смерти, паспорт, данные о регистрационном учете гражданина РФ.

Сведения из федерального регистра будут предоставляться государственным и муниципальным органам, МФЦ, нотариусам, а также физическому лицу или его законному представителю. Также, согласно документу, данные из регистра могут быть изменены по обращению гражданина, в отношении которого они составлены, или его законного представителя.

Кроме того, закон обязывает уполномоченный орган - Федеральную налоговую службу РФ - обеспечить защиту записи регистра во избежание несанкционированного доступа к ней или ее уничтожения.

Документ наделяет президента РФ полномочием определять федеральные органы исполнительной власти, которые могут вносить в федеральный регистр ранее не учтенные в государственных информационных системах сведения, а также обрабатывать записи федерального регистра.

Правительство сможет определять порядок изменения сведений, содержащихся в записи федерального регистра, на основании обращения физлица или его законного представителя.