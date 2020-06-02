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2020-06-02T11:39
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Совет Федерации одобрил закон о едином регистре сведений о населении
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РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон о едином регистре сведений о населении

11:39 02.06.2020
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении России.
Согласно документу, в регистре будут указаны актуальные и достоверные данные о физлице, например, ФИО, дата рождения и смерти, пол, семейное положение, гражданство и так далее, а также информация, позволяющая идентифицировать такие сведения: записи акта о рождении, записи акта о смерти, паспорт, данные о регистрационном учете гражданина РФ.
Сведения из федерального регистра будут предоставляться государственным и муниципальным органам, МФЦ, нотариусам, а также физическому лицу или его законному представителю. Также, согласно документу, данные из регистра могут быть изменены по обращению гражданина, в отношении которого они составлены, или его законного представителя.
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Кроме того, закон обязывает уполномоченный орган - Федеральную налоговую службу РФ - обеспечить защиту записи регистра во избежание несанкционированного доступа к ней или ее уничтожения.
Документ наделяет президента РФ полномочием определять федеральные органы исполнительной власти, которые могут вносить в федеральный регистр ранее не учтенные в государственных информационных системах сведения, а также обрабатывать записи федерального регистра.
Правительство сможет определять порядок изменения сведений, содержащихся в записи федерального регистра, на основании обращения физлица или его законного представителя.
Согласно закону, использование регистра для государственных и муниципальных органов будет необязательным до 2023 года.
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Совет Федерации РФОбщество
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