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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-02T12:26
https://ria.ru/20200602/1572335638.html
При голосовании по поправкам должны быть наблюдатели, заявила Памфилова
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568799580_0:181:3011:1875_1036x0_80_0_0_336d62e8df3b97b746fdd68e440aca97.jpg
РИА Новости

При голосовании по поправкам должны быть наблюдатели, заявила Памфилова

12:26 02.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ
Перейти в фотобанк
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. При всех видах голосования по поправкам в конституцию должны быть наблюдатели, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе брифинга.
"Основная наша задача – это обеспечение достоверности легитимности итогов голосования. Это основная задача. И, исходя из главного приоритета охраны здоровья граждан, как мы видим эту задачу? Это максимальная открытость. Естественно, тайна голосования не обсуждается, но максимальная открытость и прозрачность процедуры голосования, обеспечение полномасштабного общественного контроля, обязательное присутствие наблюдателей при проведении всех видов голосования", - сказала Памфилова.
По ее словам, по сравнению с выборами, по сравнению с тем, что было раньше, учитывая специфику ситуации, в которой пройдет общероссийское голосование, ЦИК постарался максимально разнообразить и расширить эти виды голосования.
"И непреложным остается то, что при всех видах голосования должны быть наблюдатели", - добавила она.
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