В МВД Украины заявили о пропаже 2,7 тысячи вагонов зерна в Госрезерве

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что блокировала коррупционную деятельность руководителя одного из управлений государственного агентства резерва, чиновник подозревается в организации незаконной деятельности на почти 4 миллиона долларов. По версии следствия, он организовал механизм незаконного завладения и продажи имущества госрезерва, в частности продовольственных товаров.

"Почти 2,7 тысячи вагонов зерна, которое должно бы находиться на хранении в Госрезерве, "съели мыши". Сумма убытков - более 800 миллионов гривен (более 29,7 миллиона долларов – ред.). Этот недостаток, по словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого, обнаружили в ходе аудита", - написал Апостол на своей странице в Facebook.