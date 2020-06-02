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В МВД Украины заявили о пропаже 2,7 тысячи вагонов зерна в Госрезерве
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РИА Новости

В МВД Украины заявили о пропаже 2,7 тысячи вагонов зерна в Госрезерве

11:28 02.06.2020 (обновлено: 11:30 02.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРазгрузка пшеницы
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© РИА Новости / Александр Кряжев
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КИЕВ, 2 июн – РИА Новости. Почти 2,7 тысячи вагонов зерна на сумму более 29,7 миллиона долларов пропало со складов государственного агентства резерва Украины, сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол.
Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что блокировала коррупционную деятельность руководителя одного из управлений государственного агентства резерва, чиновник подозревается в организации незаконной деятельности на почти 4 миллиона долларов. По версии следствия, он организовал механизм незаконного завладения и продажи имущества госрезерва, в частности продовольственных товаров.
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"Почти 2,7 тысячи вагонов зерна, которое должно бы находиться на хранении в Госрезерве, "съели мыши". Сумма убытков - более 800 миллионов гривен (более 29,7 миллиона долларов – ред.). Этот недостаток, по словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого, обнаружили в ходе аудита", - написал Апостол на своей странице в Facebook.
Кроме того, по его словам, "прожорливые мыши" добрались также в структуру Госрезерва в Черткове в Тернопольской области. "Здесь они очистили склады зерна, которое бы поместилось в более чем 150 вагонах-зерновозах", - отметил Апостол.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство контролирует ситуацию с продовольствием в стране во время коронавируса, запасы достаточны для покрытия потребления на ближайшие полгода.
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