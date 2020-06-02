Совфед одобрил закон о мерах налоговой поддержки граждан, бизнеса и НКО

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Совет Федерации на заседании во вторник поддержал закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с пандемией коронавируса , включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей.

Документ освобождает от НДФЛ доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку лицам, участвующим в выявлении, предупреждении и устранении последствий новой коронавирусной инфекции, оказывающим социальные услуги гражданам, в том числе медикам и социальным работникам. А для самозанятых граждан обеспечивается возврат уплаченного ими налога на профессиональный доход за 2019 год.

Для индивидуальных предпринимателей (ИП), осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики и не являющихся работодателями, суммы страховых взносов за 2020 год уменьшаются на величину одного минимального размера оплаты труда, до 20 318 рублей. Суммы списанной задолженности по кредитам, взятым ИП или организациями в текущем году на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов не будут считаться их доходом и облагаться налогом.

В составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, будут учитываться пожертвования в виде имущества и денежных средств, переданных организациям, включенным в реестр социально ориентированных НКО, которые являются получателями субсидий и грантов, централизованным религиозным организациям и учрежденным ими НКО. Учитываться будут и пожертвования другим НКО, включенным в реестр, в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях. Критерии для включения в такой реестр, порядок его ведения и уполномоченный орган установит правительство РФ.

Малый и средний бизнес (МСБ) и ИП, работающие в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, а также соответствующие НКО и религиозные организации, освобождаются от уплаты налогов и авансовых платежей по ним и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 года. От обложения НДС освобождается передача имущества и денежных средств, используемых для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, которые безвозмездно переданы органам госвласти или местного самоуправления, а также медицинским организациям.