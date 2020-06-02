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2020-06-02T11:34
https://ria.ru/20200602/1572333813.html
Совфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии
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РИА Новости

Совфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии

11:04 02.06.2020 (обновлено: 11:34 02.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКафе на трубной улице в Москве во время режима самоизоляции жителей
Кафе на трубной улице в Москве во время режима самоизоляции жителей
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Совет Федерации одобрил поправки в законодательство для поддержки граждан и бизнеса в связи с пандемией COVID-19.
Документ предусматривает отсрочку по уплате штрафа компаниями малого и среднего бизнеса до 180 дней (сейчас — 60 дней). МСП получат право пропуска платежей на срок от шести месяцев до года при приобретении арендуемого государственного или муниципального имущества. Получат поддержку и самозанятые: им положена материальная помощь в размере одного МРОТ (12 130 рублей) на уплату налога на профессиональный доход в 2020 году.
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Также закон предполагает автоматическое продление аккредитации организаций из области охраны труда, а также ряд разрешений для сферы туризма: свидетельств о классификации гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, аттестатов об аккредитации организаций, проводящих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей. Предусмотрено и продление срока действия разрешений на деятельность такси.
Кроме того, согласно поправкам, с 13 февраля 2021 года на 1 января 2022-го переносится вступление в силу закона, по которому компании и индивидуальные предприниматели, занимающиеся обработкой и скупкой лома и отходов драгоценных металлов, должны получить лицензию.
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Нововведения коснутся и правил по возврату денег за билеты на самолет, поезд или другой транспорт: их могут изменить в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Российские туроператоры, транспортные компании и отели имеют право выдавать клиентам "равнозначный туристский продукт" — то есть ваучеры — вместо компенсации за несостоявшиеся туры, поездки и бронирования.
Также документ предусматривает увеличение пособия на детей до полутора лет в два раза — с 3375 до 6752 рублей. Максимальный размер матпомощи повышается и для тех, кто, находясь декрете, лишился работы: с 6000 до 13 504 рублей.
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Помимо этого, конфискованный спирт теперь можно будет отправить на переработку и производство антисептиков.
До 1 января следующего года перестает действовать требование для организаций предоставлять справки об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов при приобретении федеральных специальных и акцизных марок для алкоголя.
Согласно закону, лицензия на перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции иностранным перевозчикам (если они не перевозчики государств — членов ЕАЭС) не понадобится, если пункт отправления находится в России, а пункт назначения — за пределами таможенной территории ЕАЭС.
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Теперь правительство сможет устанавливать особые правила проведения государственной итоговой аттестации (ГИА), а также вступительных экзаменов по программам бакалавриата и специалитета. В частности, кабмин получает право засчитать результаты промежуточной аттестации вместо ГИА для выпускников девятых и 11 классов. Такие школьники смогут получить аттестаты.
Кроме того, правительство при угрозе эпидемии сможет устанавливать особенности организации медпомощи в целом, а также порядок сбора и учета информации о распространении опасных заболеваний.
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