Совфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии

Кафе на трубной улице в Москве во время режима самоизоляции жителей

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Совет Федерации одобрил поправки в законодательство для поддержки граждан и бизнеса в связи с пандемией COVID-19.

Документ предусматривает отсрочку по уплате штрафа компаниями малого и среднего бизнеса до 180 дней (сейчас — 60 дней). МСП получат право пропуска платежей на срок от шести месяцев до года при приобретении арендуемого государственного или муниципального имущества. Получат поддержку и самозанятые: им положена материальная помощь в размере одного МРОТ (12 130 рублей) на уплату налога на профессиональный доход в 2020 году.

Также закон предполагает автоматическое продление аккредитации организаций из области охраны труда, а также ряд разрешений для сферы туризма: свидетельств о классификации гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, аттестатов об аккредитации организаций, проводящих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей. Предусмотрено и продление срока действия разрешений на деятельность такси.

Кроме того, согласно поправкам, с 13 февраля 2021 года на 1 января 2022-го переносится вступление в силу закона, по которому компании и индивидуальные предприниматели, занимающиеся обработкой и скупкой лома и отходов драгоценных металлов, должны получить лицензию.

Нововведения коснутся и правил по возврату денег за билеты на самолет, поезд или другой транспорт: их могут изменить в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Российские туроператоры, транспортные компании и отели имеют право выдавать клиентам "равнозначный туристский продукт" — то есть ваучеры — вместо компенсации за несостоявшиеся туры, поездки и бронирования.

Также документ предусматривает увеличение пособия на детей до полутора лет в два раза — с 3375 до 6752 рублей. Максимальный размер матпомощи повышается и для тех, кто, находясь декрете, лишился работы: с 6000 до 13 504 рублей.

Помимо этого, конфискованный спирт теперь можно будет отправить на переработку и производство антисептиков.

До 1 января следующего года перестает действовать требование для организаций предоставлять справки об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов при приобретении федеральных специальных и акцизных марок для алкоголя.

Согласно закону, лицензия на перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции иностранным перевозчикам (если они не перевозчики государств — членов ЕАЭС ) не понадобится, если пункт отправления находится в России, а пункт назначения — за пределами таможенной территории ЕАЭС.

Теперь правительство сможет устанавливать особые правила проведения государственной итоговой аттестации (ГИА), а также вступительных экзаменов по программам бакалавриата и специалитета. В частности, кабмин получает право засчитать результаты промежуточной аттестации вместо ГИА для выпускников девятых и 11 классов. Такие школьники смогут получить аттестаты.