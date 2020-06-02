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РИА Наука
2020-06-02T12:04
https://ria.ru/20200602/1572332850.html
Ученые сообщили о завершении самых мощных с 2017 года вспышек на Солнце
https://cdn23.img.ria.ru/images/150221/61/1502216186_0:115:821:577_1036x0_80_0_0_bc57b70b85791ee5f50ecc75c5c974f8.jpg
РИА Новости

Ученые сообщили о завершении самых мощных с 2017 года вспышек на Солнце

10:51 02.06.2020 (обновлено: 12:04 02.06.2020)
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© NASA / GSFC/TRACEВспышка на солнце
Вспышка на солнце
© NASA / GSFC/TRACE
Вспышка на солнце. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. На Солнце завершилась серия самых мощных за последние три года вспышек, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.
"Первый крупный всплеск активности в новом, 25-м цикле завершился на Солнце. Пик солнечных вспышек пришелся на 29 мая, когда подряд с интервалом около трех с половиной часов произошли две крупные вспышки с уровнем, близким к М1, а затем еще две вспышки с мощностью около С1", — говорится в сообщении.
Вспышка М-класса на Солнце. 29 мая 2020
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Ученый оценил последствия вспышки на Солнце
К классу М относятся средние вспышки, к классу С — слабые.
Вспышки происходили на краю солнечного диска, а активная часть светила в это время была отвернута от Земли. Сейчас Солнце поворачивается активной областью к Земле, но, по мнению ученых, ее энергия уже полностью истощилась.
Так что, скорее всего, вспышки затихнут еще до того, как Солнце повернется активной стороной, считают в Физическом институте.
Вспышка на Солнце
1 июня, 16:27
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
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