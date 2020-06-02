Ученые сообщили о завершении самых мощных с 2017 года вспышек на Солнце

"Первый крупный всплеск активности в новом, 25-м цикле завершился на Солнце. Пик солнечных вспышек пришелся на 29 мая, когда подряд с интервалом около трех с половиной часов произошли две крупные вспышки с уровнем, близким к М1, а затем еще две вспышки с мощностью около С1", — говорится в сообщении.
К классу М относятся средние вспышки, к классу С — слабые.
Вспышки происходили на краю солнечного диска, а активная часть светила в это время была отвернута от Земли. Сейчас Солнце поворачивается активной областью к Земле, но, по мнению ученых, ее энергия уже полностью истощилась.
Так что, скорее всего, вспышки затихнут еще до того, как Солнце повернется активной стороной, считают в Физическом институте.
1 июня, 16:27Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце