СФ ратифицировал договор с Камбоджей о правовой помощи по уголовным делам

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал во вторник договор с Камбоджей о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
Документ был подписан в Пномпене 26 сентября 2019 года.
Согласно договору, стороны обязуются по запросу оказывать друг другу правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве или иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами. Договором также определяются условия, при которых осуществляется помощь, ее виды и объем, устанавливаются требования к форме и содержанию запроса об ее оказании, а также порядок исполнения такого запроса.
Вступление договора в силу будет способствовать укреплению сотрудничества в деле оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, что является одной из важнейших составляющих международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью, отмечается в заключении правительства.
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